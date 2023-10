"Harry Potter": Die wahre Geschichte von Dolores Umbridge!

Dolores Umbridge verachtete ihre Eltern sehr. Ihr Zauberer-Vater Orford arbeitete im Zaubereiministerium in der Abteilung für magische Wartung und wurde in seiner gesamten Laufbahn nie befördert, was seine Tochter seinem ekelhaften Mangel an Ehrgeiz zuschrieb. Aber der Scham über ihren Vater war nichts, gegenüber den Gefühlen zu ihrer Mutter. Ellen war ein Muggel und somit eine große Schande für ihre Tochter, die dem Glauben der Slytherins folgte, dass nicht-magische Menschen minderwertig und unrein seien. Ihr jüngerer Bruder zeigte nie magische Fähigkeiten, nach Meinung von Dolores und ihres Vaters, war dies die alleinige Schuld von Ellen. Die Eltern ließen sich scheiden und Dolores sah den nicht-magischen Teil der Familie nie wieder und leugnete sogar, dass ein so großer Makel in ihrem Stammbaum vorhanden sei.

In Hogwarts war sie als Schülerin nicht sehr beliebt – ihre Vorurteile und Ansichten schockten selbst ihre Slytherin-Mitschüler*innen! Dolores lernte ihre Grausamkeit hinter einer täuschend niedlichen Maske zu verbergen. Trotz all ihrer Bemühungen und ihrem Ehrgeiz wurde sie während ihrer Schulzeit häufig übergangen – weder die Position der Vertrauensschülerin noch die der Schulleiterin wurden ihr jemals angeboten. Wahrscheinlich geriet genau deshalb ihre Zeit als Hochinquisitorin in Harry Potters fünften Schuljahr so außer Kontrolle – sie sah es als Chance, endlich zu glänzen und sich zu beweisen!