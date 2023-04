"Harry Potter": Das dunkle Geheimnis hinter dem Weihnachtsball!

Obwohl der Weihnachtsball als Gelegenheit für die Hogwarts-Schülerinnen, mit ihren ausländischen Gästen in Kontakt zu treten, beworben wurde, gibt es eine Theorie, die besagt, dass die Veranstaltung einen ganz anderen Zweck erfüllen sollte! Und zwar wollten die Organisatoren des Trimagischen Turniers durch das Event herausfinden, wer für die Champions besonders wichtig ist, um dieses Wissen dann in der zweiten Aufgabe zu verwenden. Bei der zweiten Aufgabe mussten die Champions eine Person, die ihnen wichtig ist, befreien. Der Haken an der ganzen Sache: Sie wurden im Großen See irgendwo unter Wasser als Geiseln gehalten. Harry sollte Ron befreien, Fleur Delacour ihre kleine Schwester Gabrielle, Cedric Diggory Cho Chang und Viktor Krum Hermine. Die Wahl der Geiseln steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Ball, denn Cho war das Date von Cedric, Hermine das Date von Viktor. Die beiden Paare hatten jede Menge Spaß beim Tanzen und das konnten auch die Organisatoren nicht übersehen.

Harry hingegen schmollte lieber mit Ron und ignorierte sein Date Parvati Patil die meiste Zeit. Fleur tanzte mit dem Kapitän des Ravenclaw Quidditch-Teams Roger Davies. Sie hatten zwar eine gute Zeit zusammen auf dem Ball, aber die Chemie zwischen den beiden stimmte einfach nicht. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen wohl eher für Fleurs kleine Schwester, da ihre Bindung zueinander viel tiefer und bedeutungsvoller war.