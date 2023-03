Harry Potter: Warum funktionierte Hagrids Zauberstab noch?

Hagrids Zauberstab wurde zerbrochen, als er Hogwarts verlassen musste – das sollte eigentlich zur Folge haben, dass der Halbriese nicht mehr zaubern kann. Wie er uns aber gleich zu Beginn der "Harry Potter"-Reihe beweist, ist er dazu aber noch mehr als fähig, als er mit der Spitze seines Regenschirms nicht nur das Feuer im Kamin anzündet, sondern Dudley auch noch einen Schweineschwanz verpasst.

Wie wir im weiteren Verlauf der "Harry Potter"-Reihe aber auch sehen, haben andere Zauberer und Hexen große Probleme mit ihren zerbrochenen Zauberstäben – bestes Beispiel: Ron in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Also: Wie konnte Hagrid trotzdem noch so gut zaubern?