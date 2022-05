"Harry Potter": Die schlimmsten Entscheidungen der Charaktere

In "Harry Potter und der Orden des Phönix" schenkt Sirius Harry einen besonderen Spiegel, mit der mit seinem Patenonkel kommunizieren kann, wenn sie getrennt sind. Aber Harry öffnet das Päckchen nicht mal, schmeißt es in seinen Koffer und vergisst, dass es existiert. Gegen Ende zeigt Voldemort Harry eine falsche Version von Sirius, der in der Mysteriums-Abteilung gefangen gehalten wird. Harry versucht Sirius über das Flohnetzwerk kontaktieren. Als er erfolglos bleibt, eilt er mit seinen Freund*innen zum Zaubereisministerium, um seinen Patenonkel zu retten und tappt damit genau in Voldemorts Falle. Die daraufhin folgende Rettungsaktion kostete Sirius das Leben. Hätte Harry das Paket mit dem Spiegel damals einfach geöffnet und den magischen Zweiweg-Spiegel darin gefunden, hätte er diesen harten Verlust eventuell vermeiden können…