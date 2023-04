"Harry Potter": Das bedeuten Dumbledores letzte Worte wirklich!

Bevor Harry im Verbotenen Wald aufwachte, fragte er seinen Schulleiter, ob alles, was er im Fegefeuer erlebt hatte, real war – oder ob es alles nur eine Wahnvorstellung war, die sich in seinem Kopf abspielten. Dumbledore antwortete ihm daraufhin: "Natürlich spielt es sich in deinem Kopf ab, Harry. Aber warum um alles in der Welt sollte das bedeuten, dass es nicht real ist?" Das bezog sich auch auf die Situation, als Harry den Stein der Auferstehung verwendete, kurz bevor er sich Voldemort im Wald stellte. Dadurch konnte er die Gesichter seiner Eltern, Remus Lupin und Sirius Black sehen und sie konnten ihm sagen, dass sie immer bei ihm waren – sie hatten ihn nie wirklich verlassen. Sowohl dieses kurze Gespräch, als auch das mit Dumbledore machten dadurch alles sehr real und Harry konnte neuen Mut schöpfen!