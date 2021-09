„Harry Potter“ ist auch Jahre nach Veröffentlichung des letzten Films immer noch ein riesiges und sehr erfolgreiches Franchise. Bis heute gelingt es manchen Fans, „Harry Potter“-Darsteller mit krassen Fragen sprachlos zu machen. Aber der Schauspieler weiß sich zu wehren! Denn im Gegensatz zu seinen Kolleg*innen, die mit einem volltrunkenen Auftritt auf dem roten Teppich schocken, kann er die Fans regelmäßig mit einer einzigen Aussage entsetzen. 😨

„Harry Potter“-Witze – die 30 besten

„Sie werden sofort blass“

Wisst ihr noch, damals? Als „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Kinos kam, war die Welt eine andere. Simpler, weniger von Pandemien verseucht und ein SPD-Politiker war Bundeskanzler – wirklich, das ist schon sehr lange her! 😅 Nun müssen wir alle mal kurz ganz stark sein: Der Film kam im Jahr 2001 in die Kinos – am 22. November jährt sich dieses Ereignis unserer Kindheit zum 20. Mal! 😱 Korrekt, wir sind alt, die Zeit rennt und wartet auf niemanden. Und diese bittere Erkenntnis ist wohl auch der Grund, wieso Radcliffe die Fans regelmäßig schocken kann mit einer einzigen Aussage: „Ich bin 30.“ Ja, der kleine, süße und bebrillte Junge, den wir in Erinnerung haben und der uns jedes Mal am Ende von „Der Stein der Weisen“ aus dem Hogwarts-Express entgegenwinkt, ist inzwischen über 30 Jahre alt. Und jedes Mal, wenn Radcliffe einem Fan verrät, wie „alt“ er inzwischen ist, wird dieser „sofort blass“. Der Schauspieler vergleicht es mit einer Szene aus dem Film „Inception“: Sie sehen aus wie die Leute in ‚Inception‘ am Strand, als diese um 1.000 Jahre gealtert sind. Einfach so.“ 🤣

Radcliffe hat „Harry Potter“ hinter sich gelassen

Für viele Fans wird Radcliffe für alle Zeiten dieser kleine bebrillte Junge sein – doch der Darsteller selbst hat die Filmreihe zumindest karrieretechnisch schon lange hinter sich gelassen. Inzwischen hat sich Radcliffe schon ein ziemliches umfang- und abwechslungsreiches Portfolio an Filmrollen zusammengearbeitet und konzentriert sich aktuell auf kleinere Filmrollen fernab des Mainstreams. Und warum auch nicht, schließlich genießt Radcliffe durch sein enormes Vermögen den Luxus, den von dem viele Schauspieler*innen nur träumen können: Er kann sich die Filme und Rollen aussuchen! Dass Radcliffe nicht in Blockbustern dieses Jahrzehnts auftaucht, mag ein Grund dafür sein, warum viele Fans ihn noch nicht als über 30-Jährigen abgespeichert haben. 😁

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->