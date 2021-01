Twitter-Streit zwischen Greta Thunberg und Donald Trump geht in die nächste Runde

Seit gestern ist es endlich offiziell: Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Verpasst hat dieses Event sicher kaum einer, schließlich haben fast ALLE Stars etwas dazu gepostet. Der "Inauguration Day" ist in Amerika quasi die Einweihung des neuen Präsidenten und Amtsübergabe des Vorgängers. Nach vier Jahren Präsidentschaft verabschiedet sich Donald Trump aus dem Weißen Haus und Joe Biden und Kamala Harris werden als Nachfolger gefeiert. Gefeiert ist hier auch das richtige Wort, Menschen auf der ganzen Welt haben dieses Spektakel verfolgt – auch Greta Thunberg, die Donald Trump zum Abschied noch einmal ordentlich verarscht hat …

So lustig verarscht Greta Thunberg Donald Trump zum Abschied

Greta Thunberg und Trump haben tatsächlich eine längere Vorgeschichte. Nachdem sich Donald Trump mal über sie lustig gemacht hat, rächte sich Greta Thunberg passend zu den US-Wahlen. Die 18-jährige Aktivistin will sich von dem unbeliebten Präsidenten eben nichts sagen lassen. Wir lieben diese Girl-Power! Und auch zum Abschied von Trump, konnte sich Greta einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Sie twitterte ein Foto von Donald Trump, wie er zum Abschied winkt und kommentiert es ironisch: "Er sieht wie ein sehr glücklicher, alter Mann aus, der sich auf eine strahlende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen!" An dieser Stelle müssen wir vermutlich gar nicht mehr erwähnen, dass der Tweet mit fast einer Million Likes und über 150.000 Retweets in nur 19 Stunden viral gegangen ist. Oh, jetzt haben wir es trotzdem getan – es ist einfach zu lustig! Ach, und wo wir eure Aufmerksamkeit schon einmal haben: Vergesst nicht, dass am 19. März 2021 wieder globaler Klimastreik von Fridays For Future ist. 💚

