Restaurant-Mitarbeiterin bewertet Promis bei TikTok

Bei ihrem Job als Hostess in einem angesagten New Yorker Restaurant hatte es TikTokerin @juliacarolann mit jeder Menge hochkarätiger Promis zu tun – die sie nun öffentlich bewertete! Sie lud mehrere Videos auf ihrem Account hoch, in denen sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit den Stars plauderte und ihnen für ihr Benehmen zwischen 0 und 10 Punkten gab. Während Beyoncé oder die Hadid-Schwestern mit Best-Bewertungen abschnitten, kam eine in dem Clip, der in kürzester Zeit viral ging, gar nicht gut weg: Hailey Bieber!

Die Ehefrau von Mega-Star Justin Bieber bekam nur 3,5 von 10 möglichen Punkten. Der Grund: „Ich bin ihr mehrere Male begegnet und sie war nie nett. Ich will sie wirklich mögen, aber ich kann ihr nur 3,5 Punkte geben. Es tut mir leid“, erklärte die Hostess in dem TikTok-Video.

Hailey Bieber entschuldigt sich für schlechtes Benehmen

Das wollte Hailey aber nicht auf sich sitzen lassen – und meldete sich in den Kommentaren selbst zu Wort. „Ich bin gerade über dieses Video gestolpert und wollte nur sagen, dass es mir sehr leid tut, falls ich dir ein schlechtes Gefühl gegeben habe oder unfreundlich rübergekommen bin. Das war nicht meine Absicht“, schrieb die 23-Jährige und versprach, sich die Kritik zu Herzen zu nehmen. „Ich finde es traurig, dass das deine Erfahrung mit mir war, aber ich bin froh darüber, dass du es öffentlich gemacht hast, denn nur so kann ich besser werden“, so Hailey.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!