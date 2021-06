„Gossip Girl“: Der erste queere Trailer ist da!

„Gossip Girl“ kehrt zurück! Der Reboot des Serien-Highlights, das bis heute eine Menge Fans um sich schart, soll krass anders werden. Und das hat der Trailer absolut bewiesen! Also, auf geht’s an die Upper East Side – wir sind am Start. 😎

„Gossip Girl“ wird queer

Während Fans sich fragen, ob ihre geliebte Serien-Figur zurückkehrt, ist unser Blick eher auf dem neuen Cast haften geblieben. Ein diverser – und queerer – Cast verspricht auf jeden Fall, „Gossip Girl“ in die heutige Gegenwart zu katapultieren! Mit dem absolut passenden Song „Super Rich Kids“ von Channel Orange unterlegt, zeigt der neue Trailer die Elite-Clique New Yorks, wie sie sich durch ein Netz aus sozialer Etikette manövrieren – notfalls mit Lügen, Geheimnissen und Verrat. Stets beobachtet vom geheimnisvollen Gossip Girl (im Original wieder gesprochen von Kristen Bell), die sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Auffällig: Im Gegensatz zum Original sehen wir schon im Trailer eine Menge ziemlich queerer Momente! 😍 Thomas Doherty und Evan Mock, zwei Hauptdarsteller aus der Serie, sind in einigen heißen Szenen zu sehen. Wir sind gespannt!

„Die Hauptdarsteller*innen sind nicht weiß“

Bereits 2019 hat Producer Josh Safran angekündigt, dass „Gossip Girl“ diverser sein wird, als das Original, in dem hauptsächlich weiße Darsteller*innen in den Hauptrollen zu sehen waren. „Dieses Mal sind die Hauptdarsteller*innen nicht weiß“, sagte er in einem Interview mit Vogue. „Es wird eine Menge queerer Inhalte in dieser Show geben. Sie wird sich damit beschäftigen, wie die Welt heutzutage aussieht, wo Reichtum und Privileg herkommen und wie du damit selbst umgehst.“ Mehr als vielversprechend! Ab Juli gibt's die Serie erstmal in Amerika auf HBO Max. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: Seht euch den Trailer selbst an und stimmt in unsere Vorfreude ein! xoxo

