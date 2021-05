"Gossip Girl": Erster Trailer spaltet Fans – Top oder Flop?

"Gossip Girl". Erster Trailer spaltet die Meinungen der Fans

Es gibt endlich den ersten Teaser-Trailer zur neuer "Gossip Girl"-Serie und die Meinung der Fans ist gespalten. Es ist schön länger klar, dass die "Gossip Girl"-Fortsetzung krass anders sein wird, als das Original. Der neue Trailer zur Neuverfilmung verwirrt Fans nur noch mehr. Die einen freuen sich auf die Neuauflage von "Gossip Girl", die anderen glauben nicht, dass eine neue Serie an das Original rankommen kann. In dem Trailer hört man die Erzählerin sagen: "Ihr habt euch sehr daran gewöhnt, dass ihr alles unter Kontrolle habt. Euer Bild, eure Taten und eure Darstellung, aber dabei hat ihr eine Sache vergessen: Ich kann euch sehen." Der offizielle Teaser zu "Gossip Girl" ist schon ein bisschen creepy, was für einen ziemlichen Gänsehaut-Moment sorgt. Fans spekulieren deshalb schon, ob es vielleicht wie in "Elite" einen Mord geben wird?

DIE SCHLECHTESTEN SERIEN-FINALE ALLER ZEITEN

Top oder Flop? Das verrät der erste Trailer zur Neuauflage von "Gossip Girl"

Fakt ist: Social Media wird eine große Rolle in der Neuauflage von "Gossip Girl" spielen und natürlich gibt es wieder jede Menge Geheimnisse. HBO Max schreibt zu dem Trailer folgende Worte: "Geheimnisse sind kein Spaß … außer sie kommen von Gossip Girl. Sie ist zurück und böser denn je. Wir sehen uns auf den Treppen." Oh je, das bedeutet wirklich nichts Gutes. Es gibt viele Fans, die schon jetzt skeptisch sind, ob die neue Serie an das Original rankommt, aber die meisten wollen "Gossip Girl" eine Chance geben – schließlich muss man es erst gesehen haben, bevor man darüber urteilen kann, sehen wir auch so! "Gossip Girl" startet in Amerika übrigens am 8. Juli 2021, wann die neue Serie bei uns in Deutschland zu sehen sein wird, weiß man noch nicht. Über ein Detail freuen sich Fans jedoch besonders: Die ikonische Erzähl-Stimme von Kristen Bell ist auch in der Neuauflage dabei – das gibt der ganzen Serie genau den nostalgischen Touch, den sie gebraucht hat!

Ein Kommentar unter dem Trailer von "Gossip Girl" hat uns jedoch umgehauen – Vorsicht, Spoiler: "Stellt euch vor, wir gucken die gesamte Serie, nur um am Ende wieder herauszufinden, dass Dan wieder Gossip Girl ist." 🤯 Das wär wirklich verrückt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->