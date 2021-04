"Gossip Girl": Wann startet die neue Serie?

"Gossip Girl"-Reboot feiert im Juli Serienstart

"And who am I? That's a secret I'll never tell. You know you love me, xoxo, Gossip Girl." Na, wer von euch vermisst auch schon den Titelsong zu "Gossip Girl"? Wir extrem, aber wir haben gute Neuigkeiten: Es dauert gar nicht mehr so lange, bis wir die Melodie wieder hören können! Gestern Abend wurde auf dem offiziellen Instagram-Account verkündet, wann die Neuverfilmung der beliebten Serie zu sehen sein wird: Schon diesen Juli soll "Gossip Girl" in Amerika starten. Dort wird sie auf dem Streaming-Dienst HBO Max laufen.

Wo und wann wir "Gossip Girl" auch in Deutschland sehen können, ist leider noch unklar. Angekündigt wird die Serie mit dem Worten: "Schönen Nachmittag Follower. Ich muss mich nicht mehr vorstellen, aber diese New Yorker Elite schon. Ich freue mich, euch eure neuste Obsession vorzustellen – kommt diesen Juli auf @hbomax. Schafft Platz in euren Kalendern."

In dem Video sieht man außerdem auch den neuen Cast der beliebten Kultserie "Gossip Girl". Auch wenn die alten Charaktere ikonisch waren und wir die Dramen von Chuck, Blair, Serena und Co. vermissen werden, freuen wir uns extrem auf die Fortsetzung von "Gossip Girl", die wird nämlich krass anders als das Original, aber das ist super so! Schließlich leben wir im Jahr 2021, unsere Gesellschaft ist viel diverser und es gibt mittlerweile Social Media, das wird in der Serie sicher ein großes Thema sein. Es wird zwar immer noch gemunkelt, dass Serien-Favoriten wie Chuck Bass (Ed Westwick) für kleinere Auftritte zurückkehren, offiziell ist da jedoch noch nichts. Zum Glück müssen wir uns gar nicht mehr lange gedulden!

