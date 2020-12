Top 5 der Suchbegriffe

1. Coronavirus

2. US-Wahl

3. Wetter morgen

4. Wirecard

5. Biontech Aktie

Top 5 der Schlagzeilen

1. Coronavirus

2. US-Wahl

3. Wirecard

4. Hanau

5. Lufthansa Aktie

Top 5 der Wann-Fragen

1. Wann öffnen die Schulen wieder?

2. Wann öffnen Friseure wieder?

3. Wann öffnen Fitnessstudios wieder?

4. Kindergeld Bonus wann?

5. Mehrwertsteuersenkung ab wann?

Top 5 der Warum-Fragen

1. Warum wurden Kellogs Cornflakes erfunden?

2. Warum sterben in Italien so viele an Corona?

3. Warum wurde George Floyd festgenommen?

4. Warum ist Xavier Naidoo bei DSDS?

5. Warum kaufen alle Klopapier?

Top 5 der Wo-Fragen

1. Wo ist der Orkan jetzt?

2. Wo fällt morgen die Schule aus?

3. Wo bekomme ich Mundschutz her?

4. Wo liegt Hanau?

5. Wo wohnt Donald Duck?

Top 5 der Serien

1. Babylon Berlin

2. The Witcher

3. Bad Banks

4. Haus des Geldes

5. Tiger King

Top 5 der Persönlichkeiten

1. Joe Biden

2. Boris Johnson

3. Kim Jong Un

4. Laura Müller

5. Michael Wendler

Top 5 der Abschiede

1. Kobe Bryant

2. Karl Dall

3. George Floyd

4. Naya Rivera

5. Sean Connery

Top 5 zu Corona

1. Coronavirus

2. Corona Deutschland

3. Corona aktuell

4. RKI

5. Coronavirus Tipps

