Gigi Hadid schwärmt von ihrer Tochter

Sie schweben im siebten Baby-Himmel! Gigi Hadid und Zayn Malik gelten als absolutes Traumpaar und machten ihr Liebesglück Ende September mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes perfekt. Damals verkündete das Supermodel stolz: „Unser Mädchen ist jetzt bei uns auf der Erde und sie hat jetzt schon unsere Welt verändert. So verliebt!” Am 31. Oktober, also passend zu Halloween, teilte die frischgebackene Mama zudem ein erstes Familienfoto in ihrer Instagram-Story! Darauf zu sehen: Gigi, die als „Samus Aran” aus dem Computerspiel „Metroid” verkleidet war.

Gigi Hadid verkleidet ihr Baby als Hulk

Während der ehemalige „One Direction”-Star Zayn Malik als Mitglied von Harry Potters „Slytherin”-Haus einen grün-schwarzen Pullover samt passender Krawatte rockte, schlüpfte die Tochter des Paares in das Kostüm eines der legendärsten Marvel-Superhelden: „The Hulk”! Bereits in den vergangenen Wochen zeigte Gigi immer wieder einen klitzekleinen Teil ihres Babys, dessen Name den Fans bislang noch nicht bekanntgegeben wurde. Auch das Gesicht der Kleinen hält das Paar privat.

Gigi Hadid und Zayn Malik: Sie leben zurückgezogen

Aktuell leben die frischgebackenen Eltern in Pennsylvania – auf der Farm von Gigis Mutter Yolanda Hadid. Der Wunsch nach mehr Privatsphäre ist der Grund, warum sich der Musiker und das Model nach der Geburt ihres Babys dazu entschieden haben, sich vorerst zurückzuziehen. Vor allem Zayn ist dafür bekannt, gerne mal unterzutauchen. Erst im August meldete er sich nach einer sechsmonatigen Instagram-Pause endlich wieder bei seinen Fans zurück! Ein Insider verriet gegenüber dem US-Portal „E! News”: „Gigi und Zayn fühlen sich auf der Farm wohl. Gigi möchte so viel Privatsphäre wie möglich für ihr Baby und möchte die Möglichkeit haben, es außerhalb der Öffentlichkeit großziehen zu können."

