Erstes Foto von Zayn Malik seit 6 Monaten

Zuletzt waren viele One Direction-Fans enttäuscht vom 10-jährigen Anniversary vor gut zwei Wochen. Während alle auf neue Musik oder ähnliches gehofft hatten, bekamen sie "nur" eine neue Website sowie alte Musik-Videos in 4K-Qualität. Da sich Zayn Malik überhaupt nicht zum Jubiläum seiner früheren Boy-Band äußerte, bekam er heftige Kritik ab. Seit einiger Zeit zieht sich der Sänger immer mehr zurück. Vor drei Tagen meldete sich Zayn dann doch mal wieder nach knapp 6 Monaten via Instagram bei seinen Followern mit einem Selfie, dem er jedoch keine Caption beigefügt hat. Ob er damit auf etwas hindeuten will oder einfach nur zeigen wollte, dass es ihm gut geht, wissen wir leider bisher nicht.

Zayn Malik happy mit schwangeren Gigi Hadid

Fast zeitglich postete auch Topmodel Gigi Hadid ein neues Pärchenbild mit Zayn Malik. Nachdem sie nach ihrer Trennung wieder zusammengefunden hatten, wurde vor einige Monaten bekannt, dass die beiden ihr erstes Kind erwarten. Deshalb lautet auch die Caption unter dem süßen Kuss-Bild der Stars: "Baby Daddy". Tatsächlich dauert es überhaupt nicht mehr lang, bis Gigi Hadid und Zayn Malik ihr Baby in den Armen halten. Der Geburtstermin soll im September liegen.

