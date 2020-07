Zayn Malik und Gigi Hadid: Endlich happy zusammen

Model Gigi und Sänger Zayn sind bereits Ende letzten Jahres wieder zusammen gekommen. Die News der Liebes-Reunion kamen jedoch erst im Februar 2020 an die Öffentlichkeit. Und kurze Zeit später folgten auch schon die nächsten schönen Neuigkeiten. Gigi Hadid und Zayn Malik sollen Eltern werden! Was als Flirt bei Zayns Musikvideodreh "Pillowtalk" Ende 2015 begann und eine Zeit lang eine turbulente On-Off-Beziehung war, manifestierte sich nun als eine der süßesten Liebesbeziehungen der Stars. Gerüchten zufolge sollen die beiden Lovebirds Zayn Malik und Gigi Hadid sogar heimlich geheiratet haben! Fans sind auf diesen Gedanken gekommen, als sie das neue Tattoo des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds gesehen haben. Dabei soll es sich um ein Hochzeitsgedicht handeln …

Zayn’s new tattoo is Kahlil Gibran’s poem “On Love And Marriage” 🖤 pic.twitter.com/LNHR8ZW9YZ — Zayn Malik Daily Content (@ZMDailyNews) May 2, 2020

Zayn Malik überrascht seine Schwester mit einem krassen Geschenk

Für Zayn Malik ist seine Familie das Wichtigste. Er hat eine sehr enge Bindung zu ihnen und möchte, dass es ihnen an nichts fehlt. Zayn erfüllt seiner kleinen Schwester Safaa daher einen großen Wunsch. Sie wohnt nun in derselben Straße wie Mama Malik. Ihr großer Bruder Zayn hat ihr dort eine wunderschöne Villa für umgerechnet circa 275.000 Euro gekauft. Wow, was für eine Geste! Safaa, die erst 17 Jahre alt ist, ist selber gerade Mutter geworden und schätzt daher die Nähe und die Unterstützung ihrer eigenen Mama sehr. "Safaa freut sich, dass sie ihre Liebsten in der Nähe hat. Trotzdem ist sie unabhängig und hat ihr eigenes Zuhause", so ein Freund der Familie. Zayn Malik ist wirklich ein toller Bruder! 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!