Gigi Hadid: Geburt ihres Babys am Wochenende

Ob die beiden Stars gedacht hätten, schon 2020 Eltern zu werden? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem sind sie überglücklich am vergangenen Wochenende ihre kleine Tochter bekommen zu haben. Jetzt meldeten sich sowohl Mama Gigi Hadid als auch Papa Zayn Malik mit Posts zur Geburt ihres Babys auf Instagram. So schrieb das Topmodel zu dem schönen Bild, auf dem eine kleine Hand zu sehen ist: "Unser Mädchen ist jetzt bei uns auf der Erde und sie hat schon unsere Welt verändert. So verliebt!"

So süß freut sich Zayn Malik über seine Tochter mit Gigi Hadid

Auch Zayn Malik kann es nicht fassen, dass sein und Gigis Baby jetzt da ist. Mit seinen Fans teilte er ebenfalls ein ähnliches Bild, auf dem er die Hand seiner Tochter in seiner Hand hält. In der Caption richtete er liebevolle Worte an die Kleine: "Unser Baby-Mädchen ist da. Zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle, ist eine unmögliche Aufgabe. Die Liebe, die ich für diesen kleinen Menschen fühle, kann ich nicht begreifen. Ich bin dankbar, sie zu kennen, stolz, sie mein nennen zu können und jetzt schon dankbar für das Leben, das wir zusammen haben werden."😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!