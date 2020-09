Gigi Hadid und Zayn Malik: Ist das Baby schon da?

Süße Nachricht von Gigi Hadis Vater an das Baby

Dass die Megastars 2020 Eltern werden, hat uns alle sehr überrascht. Mittlerweile ist Gigi Hadid bereits im achten oder neunten Monat schwanger und könnte bald ihr gemeinsames Baby mit Zayn Malik auf die Welt bringen. Ihr Vater Mohamed Hadid postete nun ein selbstgeschriebenes Gedicht an sein Enkelkind:



Hello little grandchild, it is me, my heart as happy as can be

I wish for you the sun and moon, I wish for you a happy time.

Know that grandpa’s always here, I’ll do anything, anything for you, my dear.

When I heard you were on the way, I smiled and wiped a tear away,

I cried the tear because I knew my heart would always belong to you.



Hallo kleines Enkelkind, ich bin es, mein Herz ist so überglücklich,

Ich wünsche dir Sonne und Mond, ich wünsche dir eine glückliche Zeit.

Denk daran, Opa ist immer bei dir, ich werde alles für dich tun, mein Schatz.

Als ich hörte, dass du unterwegs bist, habe ich gelächelt und eine Träne weggewischt.

Ich habe die Träne geweint, weil ich wusste, dass mein Herz für immer dir gehört.

Diese wunderschönen Zeilen verfasste Mohamed Hadid für das Baby von Gigi und Zayn😍 Instagram @Mohamed Hadid

Gigi und Zayns Kind noch nicht geboren

Weil der Post viral ging und alle Fans sich über Baby-News von Gigi Hadid und Zayn Malik freuten, ohne, dass die Geburt überhaupt offiziell bestätigt wurde, löschte Mohamed Hadid den Post wieder. Zuvor hatte ein Follower jedoch in einem Kommentar gefragt, ob das Kind denn schon auf der Welt sei. Der Unternehmer hatte darauf geantwortet und geschrieben: "Nein, noch nicht." Gigi Hadid scheint demnach noch schwanger zu sein, allerdings lässt das Gedicht sowie das schnelle Löschen des Posts vermuten, dass es nicht mehr lange dauern kann oder sie sogar schon in den Wehen liegt.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!