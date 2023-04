Generationen Update in Hollywood: Halle Bailey

Die Situation von Halle Bailey muss man sich mal geben: In der Sekunde in der sie als „Arielle“ für eine Real-Life Verfilmung des beliebten Disney-Klassikers verpflichtet wurde, schlug Halle eine Welle an Hass entgegen.

Nein. Falsch. Es war keine Welle. Es war ein TSUNAMI! Ein schwarzes Mädchen als Arielle? Das war/ist für unfassbar viele Menschen unvorstellbar! Und so hagelte es Kritik an allen Ecken und Enden. Und das, ohne dass überhaupt auch NUR EINE SEKUNDE des Films gedreht war und NIEMAND Halle auch nur einmal in der Rolle gesehen hatte.

Fans der weißen Arielle fühlen sich ihres Kindheits-Idols beraubt, heißt es. Halle als Meerjungfrau sei unrealistisch, ist zu lesen und warum nicht neue Disney-Figuren erfunden würden, anstatt die alten zu verschandeln. Das und so viele andere Kommentare überschwemmten die sozialen Medien.

Und all dies aus „nur“ einem Grund: Halle ist ein schwarzes Mädchen. Hatern fiel nur dieser eine Grund ein, warum Halle NICHT Arielle sein durfte. Zum Glück hatten die Disney-Bosse einen viel besseren Grund, warum Halle SEHR WOHL die perfekte Arielle ist:

Ihr Talent!

Und: Halle zog es durch! Sie drehte diesen Film! „Und er wird modern sein “, sagt Halle. „Denn in der neuen Arielle-Version wird es nicht darum gehen, dass ein Mädchen alles für einen Kerl aufgibt“ und sich selbst nicht mag, weil sie nicht so ist, wie er sie gern hätte.

„Das passt nicht mehr zu den modernen Frauen“, so Halle, „Deswegen wird es jetzt darum gehen, dass Arielle ihren Frieden mit sich machen muss – Und ihr Leben dreht sich nicht um Prinz Eric!“ Die neue Arielle für eine neue Generation! Und um eines wird es im neuen Film auch nicht gehen: Welche Hautfarbe Meerjungfrauen haben!