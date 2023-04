Generationen Update in Hollywood: Zendaya

“Spider-Man” und “Euphoria” Star Zendaya steht für ein neues Zeitalter des Feminismus!

Denn Zendaya engagiert sich für ALLE Frauen! Egal welche Hautfarbe, Sexualität oder Geschlechts-Identität sie haben!

Im Interview mit der britischen Vogue erklärt sie: Feminismus sollte Frauen, „die so aussehen wie du, die nicht so aussehen wie du und die andere Erfahrungen haben“ gleichermaßen stärken. „Das inkludiert schwarze Frauen, Trans-Frauen – alle Frauen!“

Probleme, die jede Frau im Alltag beschäftigen, kennt auch Super-Star Zendaya! Denn obwohl sie (ZURECHT) für ihre coolen Red-Carpet Looks gefeiert wird – so hat auch sie mit strangen Schönheitsidealen zu kämpfen. Deshalb verbietet sie Magazinen, die sie fotografieren, ihre Bilder per Photoshop zu verschönern: „Sowas sorgt nur für unrealistische Beauty-Standards“, schreibt sie auf Instagram!

Wegen ihrer schlanken Figur wird Zendaya außerdem immer wieder eine Ess-Störung unterstellt. Wieder einmal ein Beweis, dass es KEINE Frau gibt, die es der Welt und den angeblichen Idealen recht machen kann – und genau deshalb gibt Zendaya nichts auf diese Bemerkungen …