Generationen Update in Hollywood: Billie Eilish

Nur weil du erfolgreich bist, bist du nicht auch bei allen beliebt. Das ist etwas, dass Sängerin Billie Eilish auch erkennen musste. Doch gerade in der modernen Welt, kann das NOCH härter sein!

Sehr typisch für unsere junge Generation ist das ständige Bombardement mit allerhand negativen Kommentaren auf den sozialen Medien. Im Gespräch mit dem „Interview Magazine“ beschreibt Billie eine prägende Situation:

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich alle hassen“, so Billie, „Und in der Welt von TikTok und den sozialen Medien fühlt sich das leider total echt an. Da liege ich im Bett und scrolle durch TikTok, lache über lustige Videos – und dann kommt ein Clip mit Millionen Likes, in dem es darum geht, was ich für eine schreckliche Person bin! Das zieht runter!“

Und das Heftige: Billie geht es damit nicht anders als jedem anderen Mädchen oder jeder jungen Frau. Hate und negative Kritik sind im Internet leider weit verbreitet – schmerzen aber dennoch genauso schlimm, wie in Realität!

Billie zeigt: Es SAGT sich leicht, dass man negative Reaktionen auf den sozialen Medien ausblenden solle. Aber das IST nicht so leicht!

Dass Billie eben genau dazu steht, ist ein mutiger Schritt zu mehr Respekt und Toleranz auf den sozialen Medien.