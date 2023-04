Generationen Update in Hollywood: Milly Alcock

In der Mega-Serie und „Game Of Thrones“ Spin-Off “House Of The Dragon” erlangte die gebürtige Australierin Milly Alcock als (die junge Version) von Prinzessin Rhaenyra Tagaryen weltweite Bekanntheit.

Die am 11. April 2000 geborene Schauspielerin hat definitiv ihren eigenen Kopf, schmiss als Jugendliche die High School um ihren Schauspieltraum zu verfolgen. Mit Erfolg! Aber Milly gehört zu der neuen Generation Stars, deren Leben sich zwar mit „nur“ einem Auftrag total verändert hat – die aber dennoch auf dem Boden und realistisch bleiben.

Sie lebt noch immer in einer WG, hängt gern mit ihren Freund*innen ab, will in Phasen ohne Aufträge in Cafés jobben… „Ich wollte nie Schauspielerin werden um berühmt zu werden“, sagt sie in einem Interview mit Harper’s Bazaar Milly hat ein gesundes Verhältnis zur Arbeit: Sie macht, was sie kann – und das reicht ihr total!