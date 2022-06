"Fate: The Winx Saga": Wer ist Flora?

"Fate: The Winx Saga" Staffel 2: Endlich mit Flora

Fans waren ziemlich enttäuscht, als Blumenfee in der ersten Staffel der Netflix-Serie fehlte und vermeintlich durch Erdenfee Terra ersetzt wurde. Ob es nun geplant war oder ob die Enttäuschung der Zuschauer*innen dazu beigetragen hat, wissen wir nicht, aber in Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" wird Flora nun endlich dabei sein!

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ekel-Frühstück: Mann isst rohe Eier und Gehirn

Netflix: Die erfolgreichsten deutschen Serien

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Flora wurde in einem neuen Trailer zu "Fate The Winx Saga" Staffel 2 nun auch gezeigt! Doch welche Rolle wird die Blumenfee übernehmen? Inwiefern könnte es Unterschiede zu dem Charakter im animierten Original geben?

"Fate: The Winx Saga": Wie ist die Flora der Netflix-Serie?

In der animierten Serie ist Flora freundlich und schüchtern. Sie sorgt sich sehr um das Wohl der Erde und Natur, aber auch ihrer Freund*innen und Familie. Ihre beste Freundin von den Winx-Girls ist Aisha. Es wird spannend zu sehen, ob und wie diese innige Freundschaft nun auch in der Netflix-Serie entstehen wird. Ihre Feen-Fähigkeiten sind ausschließlich auf das Leben von Pflanzen begrenzt und der Ort des Kampfes wirkt sich direkt auf ihre Kraft aus: Ist sie von Natur umgeben, ist sie unglaublich mächtig, in einer Umgebung mit wenig Natur sind ihre Kräfte beschränkt.

Wie sie kämpft? Sie setzt Pflanzen ein und setzt mithilfe dieser ihre Feinde außer Gefecht. Meistens überlässt sie die Angriffe jedoch den anderen und versucht eher ihre eigenen Leute zu beschützen. In der Netflix-Serie ist Flora die Cousine von Erdenfee Terra. Da die Verantwortlichen aber bereits Terra schon einen Großteil von Floras Persönlichkeit gegeben haben, wird es spannend sein, ob sie Floras Eigenschaften trotzdem beibehalten werden, oder sich etwas komplett anderes für die Blumenfee überlegt haben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->