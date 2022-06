"Fate: The Winx Saga“ Staffel 2: Neuer Trailer zeigt ENDLICH Flora!

„Fate: The Winx Saga“ Staffel 1: Die Fans vermissen Blumenfee Flora

Es war eine bittere Enttäuschung für alle Fans der animierten Original-Serie, als die Fee Flora bei der Netflix Version vom "Winx Club" einfach nicht auftauchte. Für Verwirrung sorgte auch die Erdenfee Terra, die Netflix dazu erfand und die ähnliche Fähigkeiten hat, wie man sie von Flora aus dem Cartoon kennt. Sollte die unbekannte Terra etwa Fan-Liebling Flora ersetzen?

Die Fans waren gar nicht glücklich mit dieser Idee und vermissten Flora schmerzlich. Dann kam die Auflösung von Netflix: Flora kommt in Staffel 2 und wird von Paulina Chavez gespielt.

Trailer zur 2. Staffel „Fate: The Winx Saga“: Terra begrüßt ihre Cousine Flora

Im neuen Trailer zur zweiten Staffel der Erfolgsserie bekommen wir Flora endlich in ihrem Element zu sehen. In einer Szene im Wald erschreckt sie ihre Cousine Terra, bevor die beiden Feen sich glücklich in die Arme fallen. Außerdem bekommen wir einen ersten Einblick in Floras Fähigkeiten, als sie Blumen an den von Terra gezauberten Baumwurzeln wachsen lässt.

Welche Rolle Flora genau in der Serie bekommt und inwieweit sie dem originalen Vorbild ähnelt, bleibt noch offen. Eins steht aber fest: In nur wenigen Wochen können wir uns über eine spannende neue Staffel von „Fate: The Winx Saga“ freuen!

Hier erfährst Du alles, was bereits über Staffel 2 von „Fate: the Winx Saga" bekannt ist.

