Exklusiv: So feiern die Stars Weihnachten 2018

Ihr habt euch gefragt, wie eure Stars Weihnachten verbringen? Wir haben Anne-Marie, Max Giesinger, Die Lochis und viele mehr für euch gefragt!

Weihnachten 2018 mit deinen Stars

Was haben Stars wie Max Giesinger, Die Lochis und Anne-Marie gemeinsam? Sie alle feiern Weihnachten! Auf der diesjährigen 1 LIVE Krone 2018, dem größten Radio-Preis Deutschlands, haben wir eure Idole gefragt, wie sie ihre Feiertage verbringen und festgestellt: Auch bei den Promis verläuft Weihnachten meistens eher ruhig und im Kreise der Familie. Scheinbar heißt der Feiertag nicht zu Unrecht auch "das Fest der Liebe".

Anne-Marie, Max Giesinger, Die Lochis und Co. – So feiern eure Stars Weihnachten

Max Giesinger ist verantwortlich für Ohrwürmer wie "Legenden" und "Zuhause". Mit seinem neuen Album "Die Reise" geht er 2019 auch auf große Deutschland-Tour. Doch vorher gönnt sich der sympathische Sänger eine Auszeit bei seiner Familie: "Am 24. bin ich erstmal bei Mutti zu Hause, dort gibt es dann so leckeres Wildgeschnetzeltes – sehr, sehr empfehlenswert! Danach geht es noch auf den Acker, dort sitzen wir dann mit alten Freunden zusammen und reden über die Zeiten von früher, wird geil", schwärmt Max im Interview mit BRAVO. Auch Heiko und Roman Lochmann fahren über die Feiertage nach Hause und haben uns im Interview einen wirklich spannenden Fact verraten: Sie haben sich noch nie gegenseitig etwas zu Weihnachten geschenkt! Dieses Abkommen erspart den Zwillingen zumindest ein bisschen den Geschenke-Stress. Rapperin Nura hingegen wird wohl eine Menge Geschenke bekommen, denn sie hat am 24. Dezember auch noch Geburtstag! Den will das ehemalige SXTN-Mitglied natürlich gebührend feiern und plant deshalb ein kleines Dinner am 23. Dezember, um in ihren 30. Geburtstag reinzufeiern. Sogar "FRIENDS"-Sängerin Anne-Marie verbringt Weihnachten mit ihren Liebsten: "Ich werde Weihnachten in dem Haus meiner Familie feiern, mit sehr viel Essen und Liebe – ich kann es kaum erwarten!" Ihr wollt noch mehr erfahren? Dann schaut euch unbedingt das untere Video an, dort haben wir 15 Stars gefragt, wie sie Weihnachten und Silvester feiern. Merry X-Mas euch allen!

