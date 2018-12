Shawn Mendes: Mit diesem Girl verbringt er Weihnachten!

So süß: Auf dieses Mädchen freut sich Shawn Mendes an Weihnachten am meisten!

Shawn Mendes: Das macht er an Weihnachten

Sänger Shawn Mendes (20) freut sich schon mindestens so sehr auf Weihnachten, wie du! Was seine Pläne für die Feiertage in diesem Jahr sind, hat er jetzt in einem Interview verraten. Der "Lost In Japan"-Star verriet im Talk mit Kiss FM, auf wen er sich am meisten freut: Seine kleine Schwester Aaliyah Mendes (15)! Er schwärmte: "Ich freue mich echt darauf, Zeit mit meiner Schwester zu verbringen". Außerdem meinte er: "Sie ist jetzt ein bisschen älter und es ist echt cool, mit ihr abzuhängen." Wie süß! Shawn feiert also das Weihnachtsfest mit seiner Familie zu Hause in Pickering, Ontario in seinem Heimatland Kanada.

Shawn Mendes: Enge Beziehung zu seiner Schwester

Dass Shawn und seine kleine Schwester sich super verstehen, erwähnte er schon mehrere Male. Auch jetzt bestätigt er: "Wir haben eine echt tolle Verbindung zueinander. Ich wollte schon immer mit ihr abhängen, aber jetzt ist sie 15, geht zur High School und wir wurden richtig dicke Freunde. Ich genieße es echt, mit ihr abzuhängen." Eine süße Liebeserklärung! Doch aufgrund seiner musikalischen Karriere sieht Shawn Mendes seine Familie leider nur noch selten. Er liebt seine Musik und seinen Job, bei dem man bekanntlich viel herumreist – aber manchmal bekommt auch er ein kleines bisschen Heimweh … Er sagt: "Je öfter ich weg bin, desto mehr will ich meine Liebsten FaceTimen und einfach mit meiner Familie sein". Feel you, Shawn :(

Shawn Mendes: Ist er ein guter Bruder?

Schon im Oktober sprach Shawn in einem anderen Interview über seine Pflichten als Bruder und verriet: "Ich versuche, ihr ein guter Freund zu sein, ich behandele sie nicht wie der große Bruder. Was ich im Leben gelernt habe, versuche ich ihr beizubringen, um ihr zu helfen. Aber letzten Endes muss sie selbst ihre Erfahrungen machen." Der Sänger hat für seine jüngere Schwester einen guten Rat: "Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht glauben, dass sie für irgendwas oder für irgendwen nicht gut genug ist." Ein tolles Vorbild!

Hier siehst du Shawn Mendes mit seinem Dad und seiner kleinen Schwester Aaliyah – das Video postete sie vor zwei Jahren auf ihrem Instagram Account:

Erfahre mehr über Shawns Leben in diesem Video:

Folg uns auf Spotify für mega nice Hits!

Das könnte dich auch interessieren: