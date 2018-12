Rita Ora wünscht sich One-Night-Stand zu Weihnachten

Rita Ora und YouTube-Star Lilly Singh, verraten intime Weihnachts-Details ...

Rita Ora in Weihnachtsstimmung

In zwei Tagen ist endlich Weihnachten und eine freut sich besonders darauf – Rita Ora. Gemeinsam mit der YouTuberin Lilly Singh hat die britische Sängerin ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Ist ja wahrlich nichts Neues, das Promis Weihnachtslieder aufnehmen, jedoch ist dieses Album völlig anders. Die Girls dichteten kurzerhand Texte von bekannten Weihnachtsliedern um. Dieses Album ist das wohl mit Abstand kurioseste überhaupt. Rita und Lilly sangen gemeinsam über Blähungen und den Sohn Jesu. Hier geht es zum Video:

Rita Ora: One-Night-Stand

Auch Mariah Careys Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas" bekam einen anderen Text verpasst. Hier singt Rita Ora über einen One-Night-Stand und gab folgenden Text zum Besten: "Ich will gar nicht viel zu Weihnachten, genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache / Ich möchte keine Verpflichtung, ich weiß, dass deine Worte nur Schall und Rauch sind / […] Du musst kein Weihnachtslied zu singen, du musst noch nicht einmal ein Wort verlieren / Als Mann an meiner Seite will ich dich nicht haben, ich plane keine Beziehung / Verstehst du es nicht? Alles, was ich zu Weihnachten möchte, ist einen One-Night-Stand.”Hier geht es zum Original von Mariah Carey:

Rita Ora: Single

Nach der Trennung von Andrew Watt vor ein paar Wochen ist die Blondine Single. In einem Interview mit Nick Grimshaw von der BBC Radio 1-Show, verriet die 28-Jährige: "Ich bekomme schon ein paar Nachrichten. Und ich will nicht lügen, manchmal bespaßt es mich schon. Und manchmal antworte ich sogar, oft ignoriere ich sie einfach, obwohl ich das selber ein wenig unhöflich finde, da man sehen kann, dass ich sie gelesen habe." So müsse ihr Taummann sein: “Mir ist die Persönlichkeit sehr wichtig. Aber natürlich sind mir das Aussehen und die Kleidung auch wichtig. Das Gesamtpaket muss stimmen.” Die Beauty ist also auf der Suche nach ihrem Mr. Right.

Das könnte dich auch interessieren: