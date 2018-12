Exklusiv: So feiern die Stars in diesem Jahr Silvester

Ihr habt euch gefragt, wie eure Stars Silvester verbringen? Wir haben Anne-Marie, Max Giesinger, Nico Santos und viele mehr für euch gefragt!

Silvester mit deinen Stars

Fette Party oder chilliger Abend zu Hause? Wir haben Stars wie Nico Santos, Max Giesinger, Anne-Marie, Die Lochis, Lea und viele mehr gefragt, wie sie Silvester verbringen. Auf der diesjährigen 1 LIVE Krone 2018, dem größten Radio-Preis Deutschlands, haben wir eure Idole gefragt, wie sie ins neue Jahr starten werden. Die Antworten sind tatsächlich ganz unterschiedlich ausgefallen, die einen müssen arbeiten und andere fliegen in den Urlaub – seht selbst …

Max Giesinger, Nico Santos, Anne-Marie & Co.: So feiern deine Stars Silvester

2018 war definitiv DAS Jahr für Nico Santos. Nach seinem Mega-Erfolg mit "Rooftop" im Jahr 2017, wurde es dieses Jahr nur besser! Die Radios spielen seine Songs in Dauerschleife und sein Album "Streets Of Gold" ist ein voller Erfolg. Doch auch an Silvester macht der beliebte Sänger keine Pause, wie er im exklusiven BRAVO-Interview verrät: "An Silvester singe ich wieder am Brandenburger Tor, da freue ich mich sehr drauf!" Für alle die es nicht wissen: Jedes Jahr steigt am Brandenburger Tor in Berlin die fetteste Silvesterparty Deutschlands. Millionen Menschen feiern zusammen und tanzen zu den coolen Musik-Acts. Dieses Jahr sind neben Nico Santos auch Stars wie Joris, Namika, Glasperlenspiel und viele mehr dabei. Von 14 bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag bleibt die Partymeile geöffnet, der Eintritt ist sogar kostenfrei! Wer nicht nach Berlin kann, sollte ab 20:15 Uhr im ZDF einschalten, dort wird in der Sendung "Willkommen 2019" live vom Brandenburger Tor übertragen. Ed Sheerans BFF Anne-Marie hingegen fliegt an Silvester nach Los Angeles, um dort mit ein paar Freunden zu feiern. Danach geht es in den Urlaub – eine Sache, die sie seit Jahren nicht mehr gemacht hat. Nach ihren Erfolgen in 2018 hat sich die Sängerin diese Auszeit mehr als verdient! Max Giesinger hingegen fliegt schon über Silvester in den Urlaub: "An Silvester bin ich in Thailand", verrät der Sänger im exklusiven BRAVO-Interview, "Mit einer ganz großen Gruppe, zu zwölft, haben wir uns da eine Hütte gemietet und lassen die Funken sprühen." Hoffentlich kann sich der Sänger in diesem Urlaub auch ein bisschen erholen, schließlich geht er nächstes Jahr gleich auf große "Die Reise Tour 2019" und performt Hits aus seinem neuen Album. Wenn ihr mehr über eure Stars und ihre Silvesterpläne wissen wollt, dann schaut euch unbedingt unser Video unten an. Kleiner Spoiler: Es gibt auch Stars, die noch gar keinen Plan haben, wie sie ins neue Jahr starten sollen – ein Problem, das wohl jeder kennt! Also keine Panik, was auch immer ihr dieses Jahr macht: Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2019! Feiert schön und passt auf euch auf, euer BRAVO-Team.

