1LIVE Krone 2018: Gewinnspiel und Infos zu Deutschlands größtem Radio-Preis

Am 6. Dezember ist es so weit: Zum 19. Mal in Folge wird die 1LIVE Krone verliehen! Dort werden jedes Jahr in einer fetten Preisverleihung nationale Top-Acts ausgezeichnet. Das Mega-Event findet, wie schon in den Jahren davor, in der Jahrhunderthalle Bochum statt. Seit dem 5. November können Fans unter www.1live.de in insgesamt sieben Kategorien für ihre Musik-Favoriten abstimmen. Moderiert wird Deutschlands größter Radio-Preis dieses Jahr zum ersten Mal von Comedy-Star Luke Mockridge. Tickets für die Veranstaltung können ausschließlich gewonnen werden! Falls du nicht dabei sein kannst, wirddie 1LIVE Krone 2018 am 6. Dezember ab 20.15 Uhr im WDR live übertragen und am 7. Dezember um 1.20 Uhr im Ersten zu sehen sein. Natürlich könnt ihr das Event auch ab 20.15 Uhr auf 1LIVE im Radio erleben oder im 1live.de-Livestream mitverfolgen.