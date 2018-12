Das perfekte Wow-Make-up für Silvester

An Silvester dürfen nicht nur Sterne am Himmel funkeln! Mit einem Hauch von Bronze auf den Wangen und metallisch-glänzenden Lidschatten in Pink- oder Gold-Tönen bist du der „Star” auf der Silvesterparty. Versprochen! Natürlich macht es besonders an Silvester immer großen Spaß, sich feierlich zu schminken. Es gilt: Es darf alles glitzern, schimmern und funkeln. Neben einer farblich passenden Foundation, trage am besten ein wenig Highlighter an die Wangen auf ("Highlighter Born To Glow Liquid Illuminator Gleam 2", dm, ca. 9€; Nr. 5). Dann funkelt deine Haut total schön.

Funkeln wie Katherine Langford, Sabrina Carpenter, MRS. BELLA und Vanessa Hudgens

Die Schauspielerinnen Sabrina Carpenter (links) und Katherine Langford lieben Glitzer. Ghetty Images

Das wichtigste sind natürlich die Augen: Ein glitzerndes Augen-Make-up passt zu Silvester hervorragend. Smokey-Eyes in Grau, Schwarz, Weiß, Gold, Silber, Aubergine oder Pink machen dich zum Hingucker auf jeder Party.

Alamy Stock Photo

Wenn du ganz mutig bist, kauf dir doch noch „Loose Glitters“-Eyeshadow oder Puder. Den gibt’s zum Beispiel von Essence für ca. 3€ (Nr. 6). Einfach ein bisschen von dem „Glitter Primer“ (Essence, ca. 3€, Nr. 2) auf das Lid tupfen und den Glitzer vorsichtig mit dem Pinsel fixieren. Und schon glitzerst du mit den Sternen um die Wette!

Hol dir die Sterne an deine Augen

Schauspielerin Katherine Langford setzt auf funkelnde Sterne zu Silvester. Ghetty Images

Katherine Langford hat noch ein anderes Wow-Make-up für Silvester parat: glitzernde Sterne in den Augenwinkeln. Auch das kannst du ganz easy selbst nachmachen. Erstmal schminkst du deine Augen ganz normal in einer Farbe deiner Wahl. Natürlich eignen sich hier auch Gold-, Silber- und Aubergine-Töne wunderbar. Gerne auch schimmernd. Die kleinen Sternchen bekommst du im Drogerie-Markt, zum Beispiel von Essence (Nr. 1). Tupf ein bisschen „Glitter Primer“ in deine äußeren Augenwinkel und kleb drei oder vier (soviele du eben magst) von den Sternchen pro Auge vorsichtig fest – wow! Let it glow.

Gut, besser, Glitzer!

Vanessa Hudgens betont ihre Augen mit silbernem Eyeliner und Lidschatten. Ghetty Images

Auf Glitzer unter den Augen setzt Schauspielerin Vanessa Hudgens. Du auch? Mach es ganz easy nach: Trag zunächst Lidschatten in Grau- und Silber-Tönen auf dein Lid auf und zieh mit einem schwarzen Eyeliner einen dünnen Lidstrich. Dann nimm einen silbernen Eyeliner (zum Beispiel von NYX für knapp 6€, Nr. 3). Zieh einen dünnen Strich entlang des unteren Wimpernkranzes und der Wasserlinie. Anschließend geh mit etwas silbernem Lidschatten darüber. Das geht am besten mit einem kleinen, flachen Pinsel, mit dem du den Eyeshadow präzise entlang des Wimpernkranzes auftragen kannst ("Eyelinerpinsel precise eyeliner brush", dm, ca. 1,50€; Nr. 4) . Tupfe auch ein wenig silbernen Lidschatten in deine inneren Augenwinkel. Noch ordentlich die Wimpern tuschen – und fertig ist der Silvester-Look.

Get the glow! Mit diesen Produkten:

MRS. BELLAs Silvester-Look: