"Emily in Paris" Staffel 3: Warum Alfie DAS getan hat! 😱

In der letzten Folge der dritten Staffel von "Emily in Paris" trennte sich Alfie von Emily. Obwohl es zunÀchst so aussah, als könnte die Beziehung von Emily und Alfie nur noch intensiver und besser werden, denn Gabriel und Camille wollten heiraten. Doch daraus wurde nichts und nun scheint wieder alles offen zu sein.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Sowohl Emily als auch Gabriel sind wieder Single – die Chemie zwischen den beiden (die eigentlich nie wirklich weg war) könnte in Staffel 4 von "Emily in Paris" also wieder aufblĂŒhen. Dass Alfie ĂŒberhaupt mit Emily Schluss gemacht hat, hat viele Zuschauer*innen ĂŒberrascht zurĂŒckgelassen. Doch er hatte einen guten Grund fĂŒr seine Entscheidung