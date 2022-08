Villa, Supercars, Luxus: So lebt der 10-jährige Milliardär Mompha

Wir haben schon über die jüngste Familie der Welt berichtet, über den größten Menschen der Welt geschrieben und nun erzählen wir euch etwas über den reichsten 10-Jährigen.

Sie haben alles

10 Jahre alt und schon ein Milliardär? Ist das real? Ja, Mompha macht Fotos vor edlen Sportwagen wie einem Lamborghini, besitzt mehrere Rolex-Uhren, geniest das Reisen im Privat-Jet und macht Fotos in teuren Markenklamotten. Im zarten Alter von 6 Jahren hat Mompha seine erste Villa geschenkt bekommen. Und es geht noch weiter. Er besitzt mittlerweile auch eine eposante Flotte von sündhaft teuren Sportwagen und hat einige Miilliarden auf dem Konto. Muhammed Awal Mustapha, bekannt als Mompha, beziehungsweise Mompha Junior, ist kein "normaler" 10-Jähriger. Er ist der Sohn des nigerianischen Multimilliardärs Ismaila Mustapha. Diese Familie hat ein Imperium und ist super reich! Aber anscheinend soll nicht alles mit rechten Dingen zugehen …

Hat die Familie etwas zu verbergen?

Man ist sich nicht ganz sicher, wie dieses Vermögen zustande kam. Ismaila Mustapha soll ständig zwischen seinem Haus in Lagos und den Vereinigten Arabischen Emiraten pendeln und das mit einer Unmenge an Geldbündeln. Laut „The Sun“ soll die Familie Mustapha die örtliche Anti-Korruptionsbehörde am Hals haben. Geldwäsche soll im Spiel sein. Ob das stimmt? Dies wird nun alles geprüft.

