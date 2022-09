Elon Musk: Streit über "Die Ringe der Macht"

Elon Musk: Kritik an „Die Ringe der Macht“-Serie

Die neue Serie „Die Ringe der Macht“ aus dem „Der Herr der Ringe“-Universum ist die teuerste TV-Serie, die es jemals gab. 465 Millionen Dollar hat die Produktion gekostet. Die Geschichte spielt im Zweiten Zeitalter, also Jahre vor den Abenteuern von Bilbo und Frodo, in der von Autor J.J. Tolkiens erschaffenen Mittelerde. Trotzdem hält sich die Begeisterung über die Amazon Prime Serie zurück. Auch einen berühmten Kritiker hat die Show: Elon Musk.

Via Twitter äußert der Tesla-Chef gerne mal Kritik. Dieses Mal trifft es die „Der Herr der Ringe“-Serie, von der Musk so gar nicht überzeugt ist. „Tolkien dreht sich im Grab um“, tweetet der reichste Mann der Welt – autsch. Doch dabei belässt Musk es nicht und führt fort: „Fast jeder männliche Charakter ist bisher ein Feigling, ein Idiot oder beides. Nur Galadriel ist mutig, schlau und nett.“ Galadriel ist eine Elbenkriegerin und Heerführerin. Elon Musk scheint von der Darstellung des männlichen Geschlechts in der Serie nicht begeistert zu sein.

Neil Gaisman schießt gegen Elon Musk

Gegenwind bekommt Elon Musk für seine Kritik nun von „The Sandman“ und „Good Omens“-Autor Neil Gaisman. „Elon Musk hat mich nicht um Rat gebeten, wie er den Twitter-Kauf vermasselt, und ich gehe nicht zu ihm, um Film-, Fernseh- oder Literaturkritik zu bekommen“, tweetet der Erfolgsautor. Damit spielt er auf die geplatzte Twitter-Übernahme von Elon Musk in diesem Jahr an. Für Gaiman scheinen die Worte von Elon Musk keine allzu große Bedeutung zu haben.

Stellt sich noch die Frage, ob sich Musk Kritik wirklich nur an die Serie richtet oder doch auch ein kleiner Seitenhieb gegen Rivale und Amazon-Gründer Jeff Bezos ist.

