Elliot Page: Twitter setzt wichtiges Zeichen gegen Transphobie

"The Umbrella Academy"-Star Elliot Page: Autor wird auf Twitter gesperrt

Twitter hat vor Kurzem den Account des kanadischen Psychologen und Autors Jordan Peterson gesperrt, nachdem dieser wiederholt den Deadname von Elliot Page und die falschen Pronomen in seinen Tweets verwendet hatte. Zudem schrieb er, dass Elliot Page's „Brüste von einem kriminellen Arzt entfernt“ worden sein müssten. Peterson ist bekannt für seine konservative Gesinnung und, u.a. seine Kritik an der Genderpolitik. Zudem beschrieb er letzten Monat die Trans-Cheerleaderin Justine Lindsay, sowie das Plus-Size-Model Yumi Nu mit den Worten „Sorry. Not beautiful.“ Alles klar, vielen Dank für deine ungefragte Meinung.

Elliot Page: Fans verteidigen ihn auf Twitter

Ein Deadname ist der Name, den Menschen vor ihrer Transition hatten. Mit der Transition legen sie diesen Namen ab, er ist damit nicht mehr existent. Auch in "The Umbrella Academy spielte Elliot's Transition eine wichtige Rolle. Es ist also eine Sache von Respekt, diesen Namen nicht mehr zu verwenden. Peterson verwendete Elliot Page's Deadname mehrfach und wurde von Twitter suspendiert. Daraufhin begannen einige konservative User*innen damit, grundlos Elliot's Deadname zu verwenden, woraufhin dieser auf Twitter in die Liste der Trends rutschte.

Twitter reagierte auf diese Diskriminierung mit der Löschung des Deadnames aus der Liste der Trends. User*innen, die den Namen danach noch in ihren Tweets verwendeten, bekamen diese Meldung: „Der Begriff, auf den Sie verwiesen haben, hätte nicht in Trends erscheinen dürfen, und er wurde inzwischen entfernt und darf nicht mehr in Trends erscheinen.“ Auch Elliot's Fans stellten sich auf die Seite des Schauspielers und verteidigten ihren Star. Diese Gegenreaktion führte später dazu, dass 'Elliot Page' in die Twitter-Trends rutschte. Btw: Nicht nur Peterson, auch weitere konservative User*innen wurden auf Twitter gesperrt, nachdem sie mehrfach gegen die Richtlinien verstoßen hatten. Nachfolgend haben wir noch die schönsten Tweets zu diesem Thema für euch zusammengestellt: Enjoy. 😊

