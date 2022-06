Elliot Page: So wichtig war seine Transition bei „The Umbrella Academy“

Elliot Pages Transition: Auch Viktor Hargreeves ist Trans!

Nachdem Elliot Page sich Ende 2020 als trans geoutet hatte, fragten sich einige Fans, was mit seiner weiblichen Rolle Vanya Hargreeves in der Fantasy-Serie „The Umbrella Academy" passieren würde. Im März stellte Elliot dann seinen neuen Charakter in der Serie vor, indem er ein Foto postete und schrieb: „Lernt Viktor Hargreeves kennen.“

Der Schauspieler verriet, dass der Produzent von „The Umbrella Academy“ von Anfang an begeistert von der Idee war, Elliots Transition auf Viktor zu übertragen. Es wurde außerdem der Autor Thomas Page McBee zurate gezogen, da auch dieser trans ist. Das Ziel war es, Viktors Transition möglichst realistisch und emotional abzubilden, ohne dass es zum Fokus der Story wird.

“The Umbrella Academy”: Das sind die Reaktionen der Geschwister auf Viktors Transition

Vanya wird in Folge 2 der dritten Staffel von "The Umbrella Academy" offiziell zu Viktor. In einem Alternativen 2019 findet sie ein Buch über ihre Liebesgeschichte mit Sissy, die 1989 verstarb. In dem Rückblick ermahnt Sissy Vanya mit den Worten: "Du siehst die Kiste, in der du bist, gar nicht, bis irgendwann jemand kommt und dich rauslässt." Vanya geht daraufhin zum Friseur und stellt sich seinen Geschwistern dann als Viktor vor.



Auf die Frage, ob jemand ein Problem damit hätte, reagiert Diego mit: „Nein, überhaupt nicht“, und Klaus ergänzt: „Ich auch nicht. Cool!“ Nummer 5 sagt aufrichtig: „Ich freue mich sehr für dich, Viktor.“

Allison, die einzige Schwester unter den Hargreeves kann es kaum fassen, dass sie es nicht schon früher gemerkt hat. Viktor antwortet daraufhin: „Du konntest es nicht wissen, weil es mir auch nicht klar war." Und fügt hinzu: "Sissy hat was in mir geöffnet. Sie hat mir gezeigt, dass ich nie frei sein kann, wenn ich verleugne, wer ich wirklich bin. Als ich sie verloren hatte, wurde mir klar, dass ich auf diese Art einfach nicht mehr leben kann und will." Viktor hält an, um in einen Spiegel zu schauen und bemerkt: "Ich fand Spiegel immer furchtbar. Ich dachte, alle fühlen sich so unwohl in ihrer Haut. Das ist gar nicht so, oder?" Jetzt sieht er endlich sich selbst in seinem Spiegelbild. Allison sagt zu ihrem Bruder: "Danke, dass du mir das anvertraust. Wir sind eine Familie, Viktor, okay? Und nichts ändert was an meiner Liebe für dich!"

Elliot Page über die Reaktionen auf seine Viktor Hargreeves Transition

In einem Interview gibt Elliot Page an, dass sein Outing auf ähnlich positive Reaktionen gestoßen sei, wie das von Viktor Hargreeves. Die meisten Menschen in seinem Umfeld waren nicht überrascht und haben den Schauspieler bei seiner Selbstfindung unterstützt. Auch aus der Fan-Gemeinde gab es damals viel Zuspruch!

So nun auch bei der Entwicklung von seiner Rolle in „The Umbrella Academy“. Elliot Page sagt: "Bisher scheint es sehr positiv zu sein, was mich in Bezug auf die Repräsentation {von LQBTQI+ Personen} sehr glücklich macht und hoffentlich den Leuten etwas bedeutet." Wir freuen uns über die positive Entwicklung und sind gespannt darauf zu sehen, wie es in Staffel 4 von „The Umbrella Academy“ mit Viktor Hargreeves und seinen Geschwistern weiter geht!

