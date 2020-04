Elena Miras tauscht Luxus gegen Gosse

Eigentlich hat Elena Miras ja alles was sie brauchen kann: Ein schönes Apartment, leckeres Essen und noch ganz viel anderen Schnickschnack. Doch nun will die 27-Jährige ihr Highlife gegen die Gosse tauschen und ohne fremde Hilfe für drei Tage und drei Nächte alleine, in einer fremden Stadt, auf der Straße überleben. Mit von der Partie sind übrigens auch noch Koch Christian Lohse und Reality-Star Jens Hilbert, die mit Elena zusammen das Experiment wagen.

Elena Miras: Das darf sie mitnehmen

Mitnehmen dürfen die Promis übrigens nur das, was sie am Körper tragen. Ein sauberes Bad, Geld oder Handy? Fehlanzeige! Für Elena bestimmt eine echte Herausforderung. Immerhin ist die dunkelhaarige Beauty den Luxus inzwischen schon ein bisschen gewöhnt. Wie sich Elena auf der Straße so schlagen wird, sehen wir übrigens ab dem 20. April auf RTL2. Ob sie auch diesmal genauso ausrasten wird, wie im Dschungelcamp? Immerhin ist sie bestimmt auf die Hilfe anderer Personen angewiesen. Eins ist aber sicher: Ihre kleine Tocher Aylin wird die 27-Jährige auf jeden Fall total vermissen. Wir sind gespannt, wie Elena ihr Leben als Obdachlose so meistern wird und drücken ihr die Daumen!

