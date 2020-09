Elena Miras & Mike Heiter: "Love Island"-Paar startet durch

Für Elena Miras und Mike Heiter läuft es gerade richtig gut! Abgesehen davon, dass sie in ihrer Beziehung super happy sind, haben Elena und Mike jetzt auch ihre eigene Show auf RTL bekommen. Sie sind Moderatoren der neuen Sendung "Just Tattoo Of Us", welche man auf "TVnow" verfolgen kann. Die Kandidaten der Show dürfen einer nahestehenden Person ein Tattoo-Motiv aussuchen, welches sie sich dann tätowieren lassen müssen. Damit das Ganze aber auch so spannend wie möglich wird, wissen die Auserwählten nicht, um welches Motiv es sich handelt, noch wo es platziert wird. Als wäre das nicht schon genug, hat das Power-Couple jetzt noch einen gemeinsamen Song veröffentlicht!

"Anker": Der neue Song von Elena Miras und Mike Heiter

Der neue Song von Elena Miras und Mike Heiter heißt "Anker" und feiert heute seine Premiere. Mit dieser Neuigkeit haben die "Sommerhaus der Stars"-Gewinner ihre Fans ganz schön überrascht. Übrigens gibt es auch in diesem Jahr eine neue Staffel "Das Sommerhaus der Stars". Alle Infos zur Show findet ihr unter diesem Link. Aber zurück zu "Anker": Mike Heiter stellt seine Rap-Skills unter Beweis, während Elena Miras den Gesangspart übernimmt: "Du bist einfach anders, du bist mein Anker. Immer wenn ich fall, dann bin ich dir dankbar, denn du fängst mich auf", lauten die Lyrics im Refrain. Ein richtiger Liebesbeweis und passend, wenn man bedenkt, dass die beiden auch im TV schon viele Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht haben. Am Ende sind und bleiben sie ein unschlagbares Team. Der Song versprüht extreme Summer-Vibes und schreit nur so, nach einem Feature mit Pietro Lombardi, oder nicht? 😜

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!