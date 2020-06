Eigene Tv-Show für Elena Miras und Mike Heiter

Harte Prüfungen im Dschungelcamp oder für ein Experiment in einer TV-Show auf der Straße schlafen – klingt hart? All das hat TV-Sternchen Elena Miras aber schon durchgezogen. Man könnte fast meinen, dass der 28-jährigen keine Challenge zu hart ist und für eins sorgt die Beauty dabei jedenfalls immer: ganz viel Unterhaltung. Emotionale Ausbrüche und Beschimpfungen sind da nicht auszuschließen, denn Elena hat sehr viel Temperament. Im Dschungelcamp ist Elena Miras zumindest in regelmäßigen Abständen ausgerastet. Da bietet sich eine eigene Show ja förmlich an. Doch warum geht es in ihrer neuen Show zusammen mit Freund Mike Heiter, den sie übrigens auch in der Reality-Show „Love Island“ kennengelernt hat.

Elena Miras und Mike Heiter: Darum geht es in der RTL-Show

In ihrer Instagram-Story kündigt Elena Miras es schon groß an: „Ich bin heute im Studio zum Drehen und morgen dürfen wir endlich verkünden, was wir hier machen und worum es geht.“ Und gestern war es dann endlich soweit. Die beiden durften feierlich verkünden, dass sie die neue RTL TVnow-Show „Just Tattoo Of Us“ moderieren dürfen. Das Prinzip der Show ist ziemlich easy: Die Kandidaten der Show dürfen einer nahestehenden Person ein Tattoo-Motiv aussuchen, welches sie sich dann tätowieren lassen müssen. Damit das Ganze aber auch so spannend wie möglich wird, wissen die Auserwählten nicht, um welches Motiv es sich handelt, noch wo es platziert wird. TVnow gibt schon einen kleinen Einblick und spoilert: „Es wird gelacht, geflucht, gelitten, es wird sehr persönlich und es gibt nicht nur Freudentränen“. Und auch das neue Moderatoren-Team Elena und Mike sind gespannt auf die Reaktionen ihrer Fans. In ihrer Instagram-Story verrät Elena anlässlich der Verkündung: „Ich freu mich so auf die weiteren Drehtage und ich kann euch verraten, es wird so bombastisch.“ Da sind wir aber mal sehr gespannt auf die Performance von Elena und Mike.

