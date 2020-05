"Sommerhaus der Stars" 2020: Sind das die ersten Kandidaten?

Welche prominenten Bewohner machen dieses Mal bei der Reality-Show mit? Die offizielle Kandidaten-Liste behält RTL im Moment noch für sich, aber natürlich sind schon vor Sendestart einige Namen durchgesickert. Laut „Bild“ gibt es aktuell drei Promi-Pärchen, die auf jeden Fall dabei sind. Den Anfang macht Iris Klein, die Mutter von TV-Star Daniela Katzenberger, die zusammen mit ihrem Mann Peter in das Sommerhaus einziehen soll. Neben den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern Caro und Andreas Robens sollen auch Serkan Yavuz und Carina Spack aus der Dating-Show „Bachelor in Paradise“ ihre Beziehung auf die Probe stellen. Spack hat erst vor kurzem bei „Promis unter Palmen“ eine ordentliche Gage verdient. Fernsehsender RTL heizt die Gerüchte weiter an und verkündet auf der eigenen Homepage weitere mögliche Kandidaten: Sänger Marc Terenzi und Freundin Viviane, das Pärchen Rafi Rachek („Bachelor in Paradise“) und Sam Dylan („Prince Charming“), Schlagersängerin Melanie Müller und ihr Mann Mike sowie „Prince Charming“ höchstpersönlich, Nicolas Puschman plus Partner Lars Tönsfeuerborn.

Wann startet die 5. Staffel von "Sommerhaus der Stars"?

Wann die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. RTL hat keinen offiziellen Sendestart genannt, die letzten Staffeln liefen in den Monaten Juli - September im Fernsehen. Normalerweise verbringen die Promipärchen ihre Zeit in einer schicken Villa in Portugal, wegen der aktuellen Corona-Krise soll die Reality-Show Berichten zufolge dieses Jahr ausnahmsweise in Deutschland produziert werden.

