Claudia Obert: Steigt nach Mobbing bei "Promis unter Plamen" aus

Nachdem ekeligen Mobbing bei „Promis unter Palmen“ verließ Claudia Obert auf eigenem Wunsch die Show. Für viele Fans steht seit dem Fest: Die Sendung hat sich für sie erledigt! Wer sonst könnte die Zuschauer in dem Sat1-Format auch so gut unterhalten, wie die Champagner-Göttin… Sicherlich niemand. Gott sei Dank gibt es jetzt eine Alternative: TikTok! Die Social Media Plattform ermöglicht es uns, weiterhin in den Genuss von Claudia Oberts legendären Sprüchen zu kommen. Und dass, obwohl Claudia selbst, noch gar keinen eigenen Account auf TikTok hat…

Claudia Obert: Jetzt startet sie auf TikTok durch!

Damit hat Claudia Obert sicherlich nicht gerechnet: Die Modeschöpferin ist jetzt zu einem richtigen TikTok-Star geworden! Nach dem freiwilligen Aus bei „Promis unter Palmen“ sorgt die Unternehmerin jetzt auf TikTok für mächtig Lacher. Das verrückteste daran: Sie selbst ist dabei kein wirkliches Mitglied, vielmehr wird sie von anderen Nutzern nachgeahmt. Mega! Claudia Oberts besten Sprüche sind einfach der Hit und entpuppen sich jetzt zu einem wahren TikTok-Trend, haha! Mal sehen, ob sie sich selbst auch noch auf der Social-Media-Plattform zeigt. Wir hoffen es seeeehr!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!