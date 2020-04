Claudia Obert: Herz & Humor

Kaum einer hat in so kurzer Zeit unsere Herzen so weichgeklopft wie Modeschöpferin Claudia Obert. Trotz ekligem Mobbing der Krabbelgruppe von „Promis unter Palmen“ hat sich Claudia Obert ihren Humor nicht mopsen lassen und hat einen lustigen Kracher nach dem anderen rausgehauen. Egal ob auf TikTok, Instagram oder Facebook: Ihre Sprüche sind ein einziger Meme-Generator und ihre Fans werden immer kreativer, wenn es darum geht, ihren trockenen Humor zu imitieren. Hier kommen Claudias beste Sprüche für jede Gelegenheit. Bereit für die Extra-Portion Spaß? Here weg go!

Claudia Oberts Sammelsurium an lustigen Sprüchen

Worin Claudia Obert ihre Leidenschaft gefunden hat, wissen wir ja bereits – im Trinken. Dazu muss man aber wohl nochmal sehr deutlich erwähnen, dass man ihre feucht fröhliche Einstellung zum Thema Alkohol nicht unterschätzen sollte: Was Frau Obert da betreibt ist höchst gefährlich. Bitte macht das auf keinen Fall nach und schon gar nicht in diesem Ausmaß. Das wollten wir euch nur mal mit auf den Weg geben. Aber jetzt zu Claudias besten Sprüchen …

„Life is a Party! And no Campari – no Party!“ „Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit den Worten: Wir tranken einen Tee?“ „Nüchtern halt ich das hier nicht aus! No dope, no hope!“ „Einmal im Jahr muss ich ein alkoholfreier Tag machen.“ Also ich wüsste nicht, was man mit mir machen kann außer lieb haben? (Wüssten wir übrigens auch nicht liebste Claudia) "Wenn mir einer sagt „Trink nicht so viel“, sag ich „Jaja“ und was heißt „Jaja“? „Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas Peinliches gemacht. Ich hab auch keinen Ruf zu verteidigen. Meinen guten Ruf: Den hab ich schon lange an irgendeinen Nagel gehängt und bisher noch nicht vermisst! „Wenn man Sche*ße anfasst, hat man Sche*ße in der Hand.“ „Der einzige, der mir dumm kommt, ist das Finanzamt und der liebe Gott.“ „Ich mach mir keine Sorgen ums Geld. So wies reingeht, geht’s auch wieder raus, oder?“

