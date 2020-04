„Promis unter Palmen“: Zwischen diesen Promis gibt’s wieder Stress

"Promis unter Palmen": Stress, Stress und nochmal ...Stress!

Thailand – Phuket: Ganz viele Promis unter Sonne, Palmen und Meer. Es könnte alles so idyllisch sein, aber es fliegen die Fetzen und das ganz gewaltig. Zwischen Lispel-Lisl Désirée Nick und der trinkfreudigen Claudia Obert eskaliert der Streit in Folge 2 so sehr, dass es sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Damen kommt. Besonders Désirée konnte ihre Aggressionen gegenüber Claudia nicht sonderlich gut verstecken: "Beweg deine Fresse aus der Kamera", fordert sie die 55-Jährige auf. Anschließend packt Désirée Nick sogar unaufgefordert Claudias Koffer und schmeißt ihn mit den Worten „Ich hab dir packen geholfen“, die Treppen runter. Bisschen über dramatisch, finden nicht nur die anderen Kandidaten…

"Promis unter Palmen": Was sorgt für den nächsten Ärger?

Die restlichen Kandidaten unserer neuen Lieblings-Trash-Sendung sind nur eins: völlig verdutzt. Sogar der sonst so toughe Muskelprotz Bastian Yotta ist komplett fassungslos: „Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", erklärt er seinen Mitstreitern. Und auch in der kommenden Sendung sieht es nicht unbedingt harmonisch aus. In Bastian Yottas Auge gibt es aber auch einen ganz bestimmten Übeltäter für die ganzen Streitigkeiten und der muss schleunigst beiseitegeschafft werden: der Alkohol. Er fackelt nicht lange und macht kurzen Prozess: „Meine komplette Lebensphilosophie begründet sich auf Probleme lösen. Ich hasse es, wenn man einfach nur redet, sich beschwert, jammert und nichts tut. Deswegen habe ich heute initiativ den ganzen Alkohol versteckt, ich glaube drei oder vier Flaschen“, verrät er im Interview. Ob das eine gute Idee war…Wir befürchten: NEIN! Hier könnt ihr übrigens noch abstimmen, wer bei "Promis unter Palmen" gewinnen soll.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!