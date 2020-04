"Promis unter Palmen": Deshalb verlässt Claudia Obert freiwillig die Show

Das ist nicht wirklich passiert? Claudia Obert zischt wortlos mit ihren Koffern aus der Villa und verlässt freiwillig das neue Sat1-Highlight „Promis unter Palmen“. Doch wie konnte es nur so weit kommen? Schuld daran ist die Gruppen-Verschwörung der anderen Kandidaten. Die benutzen Claudia nämlich schon seit Tagen als verbale Zielscheibe. Das Fass aber endgültig zum Überlaufen brachte allerdings nur ein stinknormales Handtuch und ein knapper Bikini. Aber von vorne: Der Konflikt eskalierte komplett, als Kandidatin Carina Spack(o) ihre Sachen zum Trocknen über das Geländer hängen wollte, hinter dem sich Claudia Obert gerade entspannte. Dummerweise verdeckte Carina damit den schönen Meerblick und strapazierte dadurch extrem Claudias schwaches Nervenkostüm. Daraufhin brannten Frau Obert die Sicherungen durch, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als Carinas Krempel kurzerhand von Balkonien zu verbannen. Fataler Fehler, wie man kurze Zeit später beobachten kann, denn in Carina mutierte ganz plötzlich wieder zum Teenager.

Fiese Mobberein bei "Promis unter Palmen": Die arme Claudia

„Ich könnte die so wegtreten“, ist nur einer der harmloseren Kommentare von Carina (Voll)Spack. Man wird irgendwie das Gefühl nicht so ganz los, dass Carina die thailändische Sonne vielleicht nicht ganz so guttut. „Dann haben Janine und ich überlegt, dass wir ihr Kissen und ihre Decke oben über die Galerie schmeißen und oben abschließen, dann kommt sie halt nicht mehr rein“, spekuliert sie mit ihren luftdicht verschlossenen Gehirnzellen. „Gute Idee“, fand auch Leitplanken-Matthias. Schlafengehen ist Claudia wenig später auch nicht mehr vergönnt, denn Kinder-Carina raschelte extra so laut mit ihrer Chipstüte, damit auch ja keiner die Augen zumachen kann. Klar, Claudia soll ja auch spüren, dass sie einen folgenschweren Fehler begangen hat. Die hatte allerdings wenig bis gar keinen Bock auf den Kindergarten und baute sich wenig später in der unteren Etage der Villa ein muckeliges Bett: WEIT WEG VON DER KITA-GRUPPE!

"Promis unter Palmen": Claudias trauriger Exit

Der Einzige, der in diesem ganzen Theater überraschenderweise mit mehr Hirn glänzte, als seine Mitstreiter, ist Tobias Wegener. Dem hat man nämlich in seiner Kindheit anscheinend beigebracht, was Mitgefühl und Anstand ist: „Alles in Ordnung bei dir?“, erkundigte er sich liebevoll nach Claudias Wohlbefinden. Geht so, denn am darauffolgenden Tag verlässt unsere Lieblings-Luxus-Claudia mit gepackten Koffern und ohne weitere Worte die „Promis unter Palmen“-Villa. Wir finden ihren Exit (um ihn mit den Worten all ihrer Fans) mal ganz deutlich auszudrücken: einfach nur SCHADE!

Mehr Claudia-Content und 10 spannende Fakten über die Luxus-Lady findet ihr hier.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!