„Promis unter Palmen“ Spoiler: Dieser Star holt den Sieg

"Promis unter Palmen": Was ist bisher passiert?

Seit dem 25. März schlägt unser Trash-Herz ein wenig höher. Seit diesem historischen Tag leben nämlich zehn halbwegs Prominente (mittlerweile noch sieben Kandidaten) auf der thailändischen Insel Phuket zusammen unter einem Dach und kämpfen wortwörtlich mit Haut und Haaren um den Sieg und natürlich um 100.000 Euro, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Und bei Geld hört die Freundschaft ja bekanntlich auf. Nie begonnen hat auch die Freundschaft zwischen den Damen Désirée Nick und Claudia Obert, die bei „Promis unter Palmen“ bisher für den verlässlichsten Stress gesorgt haben. Die haben sich nämlich (so wie sich das für erwachsene Frauen gehört), zeitweise vor laufender Kamera fast verprügelt. Für den Unterhaltungswert fast ein bisschen schade, dass Désirée Nick letzte Woche die Villa verlassen musste. Und das Ganze hat sie natürlich wem zu verdanken? Richtig: Dem Muskelprotz aka. selbsternanntem Lifecoach Bastian Yotta. Der hat sich bei der entscheidenden Elimination nämlich gegen lá Nick entschieden.

Dieser Kandidat holt bei "Promis unter Palmen" angeblich den Sieg

Laut RTL.de soll der Gewinner schon längst feststehen und er soll männlich sein. Da stehen einmal zur Auswahl: Der etwas treudoofe Tobias Wegener, der bei den Gruppenspielen so lange alles gibt, bis er kollabiert. Dann gibt es noch Matthias Magiapane, der Gold holen würde, wenn Nörgeln eine Sportart wäre. Außerdem auch der 61-jährige Ronald Schill, der in der Villa gerade seine zweite Pubertät durchmacht und zu guter Letzt noch unser Nicht-Lieblings-Kandidat Bastian Yotta. Auch bei den Zuschauern ist er nicht gerade beliebt, soll aber dennoch das Format gewinnen. Whaaat? Ob an diesen Gerüchten wirklich etwas dran ist? Wir sind jedenfalls sehr gespannt und werden es spätestens in ein paar Wochen erfahren. Bis dahin könnt ihr bei uns noch abstimmen, wer das Format „Promis unter Palmen“ gewinnen soll.

