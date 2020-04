"Promis unter Palmen": Die Mobbing-Gang bringt Claudia Obert zum Weinen

Spätestens seit der letzten Folge ist das Motto der Wutbürger bei „Promis unter Palmen“: alle gegen Claudia! Verurteilt wird sie nicht nur wegen ihrer fröhlichen Trinkfreudigkeit, sondern auch für ihre letzte Entscheidung. Bei der großen Entscheidungszeremonie entschied sie sich nämlich gegen Mitstreiterin Carina Spack und für Ronald Schill, der am Ende trotzdem die Biege machen musste, weil er zu wenig Stimmen gekriegt hat. Ein Trauerspiel, denn die Anti-Claudia-Gang ist extrem in Mobbing-Mood. Dem Vorschauclip der morgigen Folge kann man leider schon entnehmen, dass die arme Claudi kleine Krokodils-Tränchen vergießt. „Eine Frau so fertigzumachen, dass die anfängt zu heulen, das ist schon krass“, schluchzt sie in die Kamera. Unser selbsternannte Krisen-Manager Bastian Yotta kann das natürlich nicht unkommentiert stehen lassen und spricht gleich im Namen aller Kandidaten: „Die nervt wirklich jeden!“ Danke für diesen gehaltvollen Kommentar, Bastian. Was außerdem noch ziemlich traurig ist, ist der "Promis unter Palmen" mega Spoiler: Wir haben nämlich herausgefunden, welcher Star sich angeblich den Sieg holt.

"Promis unter Palmen": Diese Indizien sprechen für einen vorzeitigen Ausstieg von Claudia Obert

Doch gehen diese miesen Mobbing-Attacken der anderen wirklich so weit, dass Luxus-Claudi samt ihrer Sommerkollektion die thailändische Insel Phuket verlässt? Der Vorschau können wir folgende Indizien entnehmen: Janine Pink fragt ihre Mitstreiter in höchst sympathischen Sächsisch, ob jemand vorzeitig ausgezogen sei und Désirée Nick aka. Lispel-Lisl, die durch Einvernehmen die Biege machen musste, hüpft auch plötzlich wieder durchs Bild. Claudias treue Fans (inklusive uns) hoffen jedenfalls, dass es sich hierbei um einen schlechten Scherz handelt und an den Spekulationen nicht die Bohne dran ist. Ein User hat unsere Gedanken und die, vieler anderer Zuschauer ganz gut auf den Punkt gebracht: „Jetzt noch Claudia raus und die Sendung hat sich für mich erledigt.“ Falls du noch nicht genug Claudia-Content getankt hast, findest du hier die 10 besten Fakten über sie.

