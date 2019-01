DSDS-Star Pietro Lombard überrascht seine Fans

Pietro Lombardi: „Für mich ist das ein krasser Schritt“

Acht lange Monate ist es jetzt schon her, seitdem der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi (26) seinen letzten Song rausgebracht hat. Mit „Phänomenal“ landete er 2018 DEN Sommerhit schlechthin. Seitdem warteten die Fans vergeblich auf musikalischen Nachschub von dem beliebten Sänger. Doch damit ist bald Schluss! Denn Pietro Lombardi kündigte in seiner Insta-Story an, dass er gestern das Video zu seiner neuen Single gedreht hat! „Ole Ole“ soll am 15. Februar erscheinen und etwas komplett anderes sein, als wir es bisher von ihm gewöhnt sind. „Es ist wirklich krass geworden“, verriet der 26-Jährige über den neuen Track. „Für mich persönlich ist das ein krasser Schritt, weil ich in meinen Augen etwas anderes mache. Ich zeige mich von einer anderen Seite und es ist nicht mehr dieses typische „Senorita“ oder „Phänomenal“, sagte der gebürtige Karlsruher. Ganz weggehen von seinem gewohnten Style wird er nicht: „Es hat natürlich Latino-Vibes, definitiv. Aber es ist schon was anderes und deswegen bin ich extrem aufgeregt und ich hoffe einfach, dass euch der Song gefällt und dass euch das Video gefällt.“

Pietro Lombardi singt mit seinem Sohn Alessio

So lange, bis wir uns Pietros neuen Track anhören können, beglückt uns der DSDS-Star noch mit seinen älteren Songs. Gestern postete der Halbitaliener ein supersüßes Video auf Instagram, das ihn mit seinem dreijährigen Sohn Alessio zeigt. Die beiden sitzen zusammen an Pietros Keyboard und singen „Phänomenal.“ Und Alessio hat den Text von Daddys Song schon drauf wie ein Großer. Cuteness overload!

