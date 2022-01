"Druck" Staffel 8: Starttermin und Handlung!

Die siebte Staffel „Druck“ hatte eine wundervolle Message an die Fans: be yourself! Nach einem emotionalen auf und ab hat Hauptfigur Isi endlich zu sich selbst gefunden – und kam dabei so ganz nebenbei noch mit Serien-Liebling Sascha zusammen. 😍 Die letzte Folge von Staffel 7 ist gerade einmal eine Woche alt, da fragen sich die Fans schon: Kommt noch eine achte Staffel? Um wen wird sie sich dieses Mal drehen? Und: Wann kommen die neuen Folgen? Wir haben alle wichtigen Infos für euch gesammelt!

„Druck“ Staffel 8: Wird es sie geben?

Auch wenn (zumindest ganz offiziell) noch nichts feststeht: Wir gehen mal stark davon aus! Warum? Die erste „Druck“-Generation bestand aus vier Staffeln und drehte sich um:

Hanna Jung (Lilly Dreesen, Staffel 1)

Mia Amalie Winter (Milena Tscharntke, Staffel 2)

Matteo Florenzi (Michelangelo Fortuzzi, Staffel 3)

Amira Thalia Mahmood (Tua El-Fawwai, Staffel 4)

Damit war die erste Generation beendet. Mit der fünften Staffel kam die neue Generation – und mit ihr neue Protagonist*innen! Diese waren:

Nora Machwitz (Mina-Giselle Rüffer, Staffel 5)

Fatou Jallow (Sira-Anna Faal, Staffel 6)

Isi Inci (Eren M. Güvercin, Staffel 7)

Wenn also nicht komplett mit bestehenden Traditionen gebrochen wird, dann können wir stark davon ausgehen, dass „Druck“ eine achte Staffel erhalten wird. 😊 Schließlich ist die Geschichte von Isi, Ava, Kieu My, Finn, Consti und Co. noch lange nicht auserzählt – unserer Meinung nach.

Wer wird in der achten Staffel „Druck“ die Hauptrolle haben?

„Druck“ Staffel 8 ist also ziemlich safe – doch wer wird der*die neue Protagonist*in? In der Fan-Gemeinde sind sich viele sicher, dass es Constantin Ostendorf (Casper von Bülow) sein muss. Wieso? Gerade in der neuen Staffel mit Isi haben wir ein paar Dinge über Consti erfahren, die uns alle neugierig machen. Was ist mit seinem Vater los? Und wie geht es Consti wirklich? Andeutungen darüber gab es genug, eine eigene Staffel könnte nun alles aufklären. Doch eine Sache spricht dagegen, dass wir ihn in der achten Staffel sehen werden …

Denn schaut man sich das Muster der ersten Generation an, ist eine Sache auffällig: Staffel 1, 2 und 4 hatten ein Mädchen in der Hauptrolle, Staffel 3 war einem Jungen gewidmet. In der aktuellen Generation haben wir in Staffel 5 und 6 wieder Mädchen in der Rolle der Protagonistin und mit Isi eine männliche, bzw. non-binäre, Figur in der Hauptrolle von Staffel 7. Das spricht natürlich sehr dafür, dass wir in Staffel 8 eine weibliche Figur im Rampenlicht haben werden! Und es gibt immer noch genug Figuren, von denen wir mehr erfahren möchten: Kieu My Vu (Nhung Hong), Ava Celeste Pereira (Aicha Lopes), Mailin Richter (Frida Stittrich) oder vielleicht sogar Louisa ‚Lou‘ Schäfer (Paula Goos). Vielleicht bricht das „Druck“-Team aber auch mit alten Traditionen und überrascht uns mit etwas ganz anderem?! Wer wäre eure favorisierte Hauptfigur?

Wann erscheint „Druck“ Staffel 8?

Die siebte Staffel von „Druck“ hat gerade erst ihr Ende gefunden – wir dürften also nicht so schnell mit einer neuen Staffel unserer Lieblings-Serie rechnen! Die Abstände zwischen den Staffeln sind alle sehr unterschiedlich – zwischen einem Jahr und zwei Wochen ist ungefähr alles dabei. 🤣 Wie wir bereits von alten Staffeln wissen, deuten die Macher*innen von „Druck“ gerne auf sehr indirekte Weise mit Storys und Posts an, wann wir mit neuen Folgen rechnen können. Wir nehmen den „Druck“-Account auf Instagram also für euch SEHR genau unter die Lupe in den nächsten Wochen und sagen euch Bescheid, sobald wir mehr wissen!