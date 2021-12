„Druck“ Staffel 7: Liebes-Blicke bei Isi und Sascha! 💖

Eine Woche der Aussprachen liegt hinter Ismail! Seine Freund*innen konnten ihn davon überzeugen, dass er zwar Fehler begangen hat – aber kein grundsätzlich schlechter Freund ist. Vor allem haben sie offenbar dafür gesorgt, dass er sich mal wirklich Gedanken darüber macht, was er für Sascha eigentlich empfindet. Und können wir bitte über den „Moment“ zwischen ihm und Sascha am Ende der 8. Folge reden? Oh ja, das werden wir!

„Denkst du, ich bin ein schlechter Freund?“

Der große Tanz-Aufritt von Ismail und Co. steht an, doch der kann sich bei einer Privat-Session mit Kieu My nicht so richtig darauf konzentrieren. Zu stark nagt an ihm, dass er Sascha vielleicht nun für immer verloren haben könnte. Doch seine Freundin kann ihn ein wenig beruhigen und aus seinem „Drama-Modus“ herausbringen: Ja, Ismail hat Mist gebaut. Wir haben darüber selbst zur Genüge berichtet. 😉 Aber das macht aus ihm nicht grundsätzlich einen schlechten Freund oder gar Menschen. Kieu My zeigt ihm auf, dass Sascha unter Umständen sogar mehr wollen könnte als platonische Freundschaft … Etwas, was auch Lou aufgreift, mit der sich Isi einige Tage später ausspricht. Die Leute können über Lou sagen, was sie wollen: Wir finden, dass sie sehr reflektiert mit der Situation umgeht und sich wegen der blöden Insta-Story vernünftig entschuldigt! Aber sie sagt noch mehr Spannendes im Gespräch mit Ismail …

Der „Moment“, auf den wir alle warteten

Nachdem sich Lou und Ismail ausgesprochen haben, findet sie (mal wieder) genau die passenden Worte, um Isi auf den richtigen Weg zu bringen. Denn der will nun lieber Sascha ein wenig Freiraum geben (bzw. hat wohl Sorge wegen eines unangenehmen Gesprächs) – die innere „Logik“ dieser Entscheidung bringt Lou gekonnt auf den Punkt: „Nachdem er sauer auf dich ist, weil ihr keine Zeit miteinander verbracht habt, willst du jetzt keine Zeit mit ihm verbringen?“ Recht hat sie! Also reißt sich Isi zusammen und sucht das Gespräch mit seinem besten Freund. Und tatsächlich scheint Sascha ihm zu verzeihen! 🥺 Aber es kommt noch weiter: Nach einer innigen Umarmung gibt es diesen „Moment“ zwischen ihm und Ismail. Was wäre wohl passiert, wenn Isis Handy nicht geklingelt hätte? Und ganz ehrlich: Wie cute sind die Blicke der beiden nach ihrem „Moment“ bitte? Worüber Ismail wohl nun nachdenkt auf seinem „Beziehungs-Selbsthilfe-Trip“? Wir können kaum erwarten, es herauszufinden!

