„Druck“: 10 Fakten über Serien-Liebling Sascha

Die Serie „Druck“ geizt wirklich nicht mit spannenden und vielfältigen Charakteren. In den ersten vier Staffeln durften wir die Geschichten von Hanna, Mia, Matteo und Amira sehen. Die nächste Generation ist seit Staffel 5 am Start und bisher durften wir Nora und Fatou dabei zusehen, wie sie die Wirrungen des Lebens meistern. In der aktuellen Staffel 7 übernimmt Ismail die Hauptrolle und schnell fand sich ein neuer absoluter Serien-Liebling für alle „Druck“-Fans: Isis bester Freund Sascha! 💖 Wir haben 10 Fakten über den loyalen (und ziemlich cuten) Kumpel für euch herausgesucht, von denen euch manche sicher überraschen werden … 😏

Sascha ist Ismails Nachbar und bester Freund

Ismail und Sascha sind beste Freunde – so viel ist in den letzten Folgen allen Zuschauer*innen klargeworden! Die beiden sind so dick miteinander, dass es für Isis Eltern auch selbstverständlich ist, dass Sascha regelmäßig auch zum Essen bei ihnen chillt. Die beiden kennen sich schon seit der Grundschule und waren damals ein unzertrennliches Dreiergespann mit Ava. Leider hielt diese Freundschaft – zumindest zwischen Isi und Ava – nicht an, auch wenn die beiden aktuell versuchen, sich wieder anzunähern.

Sascha findet Saufen und Exzesse scheiße

Während Ismail nichts gegen ein wenig (bis viel) Eskalation hat, ist Sascha da ganz anders. Klar, mal ein Bier geht schon klar, aber anders als bspw. Constantin, hat Sascha keinen Bock auf krasse Besäufnisse und hartes Katern am nächsten Tag. Was wohl einer der Gründe ist, warum wir ihn nie zusammen mit Ismails eher feierwütigen Freund*innen sehen.

Er macht eine Ausbildung als Tischler

Schon mal darüber erstaunt gewesen, wie geschickt Sascha mit Holz umgeht? Tatsächlich ist für ihn das Handwerken mehr als nur ein Hobby – er macht es sich aktuell zum Beruf! Sascha macht nämlich eine Ausbildung zum Tischler. So jemandem im Freundeskreis zu haben, ist immer praktisch. 😉

Sascha liebt Musik und ist DJ

Während sich Sascha und Ismail beim Thema Feiern und Party eher nicht einig sind, verbindet sie doch eine Sache besonders: die Liebe zur Musik! Bei Sascha geht das noch einen Schritt weiter, denn er ist sogar DJ! Er ist allerdings kein großer Fan davon, sein Talent vor fremden Leuten zu zeigen … Es sei denn natürlich, jemand wie Ismail ist unter den Zuschauer*innen … 😏

Ismail und er haben eine gemeinsame Playlist

Ziemlich schnell wurde in der siebten Staffel von „Druck“ klar, dass Ismail und Sascha einen ähnlichen (und sehr guten) Musikgeschmack haben. Wer das „Best of“ der beiden hören will, kann das übrigens jederzeit tun, denn die beiden haben sogar eine gemeinsame Playlist auf Spotify!

Er lässt Ismails kleinen Bruder Umut heimlich bei sich zocken

Ismails kleiner Bruder Umut hängt nicht unbedingt bei Sascha im Zimmer ab, weil er so gerne mit ihm und Ismail chillt. Tatsächlich haben er und Ismail gerade eine „schwierige Phase“, weil Umut gar nicht auf den Kleidungsstil von Ismail klarkommt. So oder so lässt Sascha Umut aber immer heimlich bei sich im Zimmer zocken! Wir hätten in unserer Kindheit auch gerne einen so coolen Typen gehabt, der uns bei sich zocken lässt. 😂

Sascha mag keine Kostüme

Traurig, aber wahr: Obwohl Sascha in seinem „Alien-Kostüm“ (oder was es darstellen sollte) zuckersüß aussah, ist er selbst gar kein Fan von Kostümen. Für seinen besten Freund Ismail hat er sich dann doch überwunden (nicht, dass der es besonders wertgeschätzt hätte, aber das ist eine andere Geschichte). Sehr spannend ist aber die Kombination: Schließlich verkleidet sich Ismail auch nicht, sondern trägt, womit er sich wohlfühlt – auch, wenn das nicht immer den Genderkonventionen entsprechen mag. Sich „männlich“ zu kleiden wäre am Ende ein Kostüm für Isi – die beiden sind sich also auch hier ziemlich ähnlich.

Er kümmert sich um Isis Lebensbaum AURORA

AURORA hat eine besondere Bedeutung für Ismail, denn dabei handelt es sich um seinen Lebensbaum (auch bekannt als „Baum der Erkenntnis“). Ist es nicht spannend, dass gerade Sascha die sehr wichtige Aufgabe erhalten hat, sich um genau diesen Baum von Ismail zu kümmern? Wir hoffen ja, dass Isi in Verbindung mit Sascha noch zu einer Erkenntnis kommt, aber da müssen wir wohl noch ein wenig abwarten!

Sascha ist eifersüchtig auf Lou

Ja, auch ein grundentspannter und ruhiger Typ wie Sascha ist zu Eifersucht in der Lage! Er ist nämlich kein großer Fan von Ismail und Lou. Wenn er nur wüsste, dass er damit bei der Fan-Gemeinde in einer sehr starken Position steht, denn die wenigsten Fans shippen Isi und Lou miteinander. Nachdem es zum Kuss, den alle fürchteten, zwischen den beiden kam, ist allerdings für alle Beteiligten klar, dass Sascha überhaupt keine Eifersucht empfinden muss. Denn mehr als Freund*innen werden Isi und Lou ganz offenbar nicht!

Sascha ist heimlich verliebt in Ismail

Das dicke Ding zum Schluss! Auch, wenn es die wenigsten Fans wirklich überraschen sollte, hier einmal ganz klar und offiziell: Sascha ist heimlich in Ismail verliebt. Das haben wir aus sicherer Quelle. 😉 Und natürlich ist er das! Er schaut Ismail regelmäßig mit großen (und eben verliebten), dunklen Rehaugen an. Es ist absolut klar, dass er etwas für seinen „besten Freund“ empfindet. Sogar Lou hat es gleich gecheckt, als sie die beiden das erste Mal zusammen gesehen hat. „Ist das dein Freund?“, fragte sie damals. Und alle dachten sich so: „Wäre es doch so!“ Ismail ist ganz offensichtlich Saschas Typ, der folgt nämlich auch Timothée Chalamet auf Instagram – die Ähnlichkeit liegt zwischen ihm und Isi ja nun wirklich auf der Hand! 🤗

