„Druck“ Staffel 7: Ismail wird es zu heiß 🔥

Isi und Lou kommen sich immer näher. Bei einer gemeinsamen Fahrstunde öffnen sich beide der anderen Person gegenüber und zeigen eine sehr verletzliche Seite. Aber sie sind nicht zu zweit auf dieser Welt – da ist ja immer noch Constantin! Ein Chillabend bei Isi führt zu einem intimeren Moment zwischen den Dreien und scheint Ismail zu viel zu sein. Was war da los?

„Das ist das Freiheitsgefühl!“

In dieser Woche lernen sich Isi und Lou von einer anderen Seite kennen. Bei einer gemeinsamen „Fahrstunde“ erfährt Isi mehr über Lous Geschichte: Nach der Trennung ihrer Eltern musste sie als Vermittlerin dienen, weil sich ihre Mutter weigerte, auch nur ein Wort mit Lous Vater zu sprechen. Inzwischen lebt sie mit ihrem Vater zusammen, kann die Abmachung der beiden aber nur bedingt einhalten: Sie soll die Schule abschließen – möglichst vernünftig. Doch das geht gegen die eigentlichen Bedürfnisse von Lou. Sie will frei sein! Beim Autofahren hat sie dieses ersehnte „Freiheitsgefühl“, nicht in der Schule, wo sie das Gefühl hat, es anderen recht machen zu müssen.

Isi mag dieses Bedürfnis nur zu gut kennen. Schließlich möchte auch er frei sein und sträubt sich nicht nur mit seinem Äußeren gegen verkalkte Konventionen. Doch ähnlich wie Lou, zahlt er einen „Preis“ für dieses Bedürfnis: Sein kleiner Bruder schämt sich für ihn, ignoriert ihn sogar in der Schule. Der Moment zeigt, dass Lou und Isi ein tiefes Verständnis füreinander haben – und vielleicht wirklich mehr als Freundschaft zwischen den beiden abgeht!

Die „Tuchfühlung“ geht nach hinten los

Aber da ist ja immer noch Constantin, der ebenfalls ein Auge auf Lou geworfen hat und auf die Nachricht, dass Isi und sie zu zweit gechillt haben, nicht begeistert reagiert. Bei einem Chillabend zu dritt kommt es zu einem sehr intimen Moment zwischen den drei Freund*innen. Aber auffällig dabei: Constantin ist sehr direkt in seinen Berührungen bei Lou, doch von Isi kommt in diese Richtung nichts. Und Lou, die zwischen den beiden Jungs (dieses Mal auch wortwörtlich) liegt, scheint eher Augen für Isi zu haben … Doch mit einem Mal zieht sich Isi aus der Situation raus, scheint überfordert zu sein. Und mit „Friends That Break Your Heart“ bleiben wir zurück und fragen uns: Was hat das bitte zu bedeuten?!

