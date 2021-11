„Druck“ Staffel 7: Jetzt eskaliert der Streit um Lou

Mit der siebten Staffel von „Druck“ wird der Fokus auf Ismail (Isi) gelegt. Fans kennen ihn bereits aus früheren Staffeln, wo er mit seinen Entscheidungen und Aussagen mehr als einmal nicht nur bei den Zuschauer*innen angeeckt ist. Staffel 7 wirft nun einen genaueren Blick auf Isi und zeigt ihn von ganz anderen Seiten. So wird seine (platonische?) Freundschaft mit Neuzugang Sascha vorgestellt. Isi scheint seinen Blick aber eher auf die neue Mitschülerin Lou geworfen zu haben, die ihn mit ihrer direkten und coolen Art beeindruckt. Das führt aber zu mehr als einem gebrochenen Herzen, wie es aussieht … Ein eigentlich entspannter Abend mit Constantin und Lou endet im großen Schreck und wird für alle Beteiligten Konsequenzen haben!

High-School-Serien: Die 10 besten auf Netflix

Wie geht es mit Constantin weiter?

Der Abend war anders geplant: Um wiedergutzumachen, dass er seinen Kumpel Isi beim Umzug von dessen Pflanzen im Stich gelassen hat, macht Constantin mit ihm und Lou eine kleine Spritztour, die auf einer Baustelle endet. Die Stimmung ist ausgelassen – besonders zwischen Lou und Isi, was Constantin nicht wirklich in den Kram passt. Mit einem Mal überkommt ihn der starke Wunsch, sofort zu fahren – schließlich hat er das Auto von seinem Vater lediglich „ausgeliehen“. Der Abend mitsamt Stimmung geht den Bach herunter, als Lou das Auto betrunken gegen die Wand fährt! 😱 Daraufhin dreht Constantin richtig durch und auch Lou kann ihn nicht beruhigen. Wird es Lou gelingen, das Auto so weit zu reparieren, dass Constantin keinen krassen Stress mit seinem Vater bekommt? Aber nicht nur an der Front ist Ärger im Anmarsch …

Wie wird Sascha auf die Versetzung reagieren?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Viele Fans sind sich jetzt schon sicher: Das ist mehr als Freundschaft zwischen Isi und Sascha! Sein bester Kumpel ist immer für Isi da und wollte ihn auf der Halloween-Party überraschen – wo Isi eher Augen für Lou hatte. Die enttäuschten Labrador-Augen von Sascha haben wir für unseren Teil noch immer nicht überwinden können. 🥺 Nun musste Isi die Verabredung mit Sascha auch noch absagen, weil er sich erst einmal um Constantin und dessen geschrottetes Auto kümmern muss. Wir bezweifeln, dass Sascha die Aktion cool finden wird. Schließlich wäre das ja nicht die erste Abfuhr von Isi – und dann wird er auch noch wegen Constantin und Lou versetzt! Ein wenig Hoffnung macht uns dafür die Annäherung von Isi an seine ehemalige Freundin Ava. Endlich übernimmt er Verantwortung für sein respektloses Verhalten ihr gegenüber. Doch wird das reichen, damit die beiden über den „Ok, cool“-Status hinausgehen?

Abstimmen

!-->!-->!-->